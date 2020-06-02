К Земле летит астероид размером с футбольное поле. 6 июня он приблизится к нашей планете

Источник материала: СТВ

К Земле летит астероид размером с футбольное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небесное тело приблизится к нашей планете 6 июня и со скоростью более 11 км/с пролетит на расстоянии 5,1 миллиона километров.

Этот астероид открыли в 2002 году и присвоили ему номер 163348. Поскольку его траектория пересекает орбиту Земли, его считают потенциально опасным.









В общей сложности, в околоземном пространстве астрономами обнаружено около 8 тысяч астероидов, размеры которых превышают 140 метров и могут представлять угрозу для нашей планеты.