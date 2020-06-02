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К Земле летит астероид размером с футбольное поле. 6 июня он приблизится к нашей планете

02.06.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

К Земле летит астероид размером с футбольное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небесное тело приблизится к нашей планете 6 июня и со скоростью более 11 км/с пролетит на расстоянии 5,1 миллиона километров.

Этот астероид открыли в 2002 году и присвоили ему номер 163348. Поскольку его траектория пересекает орбиту Земли, его считают потенциально опасным.

К Земле летит астероид размером с футбольное поле. 6 июня он приблизится к нашей планете

К Земле летит астероид размером с футбольное поле. 6 июня он приблизится к нашей планете

В общей сложности, в околоземном пространстве астрономами обнаружено около 8 тысяч астероидов, размеры которых превышают 140 метров и могут представлять угрозу для нашей планеты.

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К Земле летит астероид размером с футбольное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небесное тело приблизится к нашей планете 6 июня и со скоростью...
 
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