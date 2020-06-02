|
Девушка Илона Маска продает часть своей души
Источник материала: ОНТ
Супруга американского предпринимателя Илона Маска певица и художница Граймс (Клэр Буше) продает часть своей души,
Граймс составила при помощи юриста договор о продаже души. Как объяснила певица, она назначила большую цену ($10 млн), чтобы никто не хотел купить ее душу.
Свое произведение художница выставила на онлайн-аукционе, где представлены другие ее работы.
Она объяснила, что такая акция символизирует суть работы художника, который с каждой проданной картиной отдает часть своей души.
Фото: CHARLES SYKES/INVISION/AP/SHUTTERSTOCK
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга американского предпринимателя Илона Маска певица и художница Граймс (Клэр Буше) продает часть своей души, сообщает Bloomberg. Граймс составила при помощи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)