Девушка Илона Маска продает часть своей души

Источник материала: ОНТ

Супруга американского предпринимателя Илона Маска певица и художница Граймс (Клэр Буше) продает часть своей души, сообщает Bloomberg.

Граймс составила при помощи юриста договор о продаже души. Как объяснила певица, она назначила большую цену ($10 млн), чтобы никто не хотел купить ее душу.

Свое произведение художница выставила на онлайн-аукционе, где представлены другие ее работы.

Она объяснила, что такая акция символизирует суть работы художника, который с каждой проданной картиной отдает часть своей души.

Фото: CHARLES SYKES/INVISION/AP/SHUTTERSTOCK

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