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На борьбу с COVID-19: обнаженное фото Дженнифер Энистон выставят на аукцион

02.06.2020 15:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На борьбу с COVID-19: обнаженное фото Дженнифер Энистон выставят на аукцион

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала в Instagram, что оригинал ее обнаженного снимка 1995 года отправится на аукцион.


Марк Селигер – фотограф из США, прославившийся благодаря портретным снимкам. За долгие годы сотрудничества Селигер снял 125 обложек для Rolling Stone, после перешел в компанию Condé Nast. Работы фотографа публиковали в Vanity Fair, L’Uomo Vogue, GQ, Elle, немецком и итальянском Vogue.

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Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала в Instagram, что оригинал ее обнаженного снимка 1995 года отправится на аукцион. Марк Селигер – фотограф...
 
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