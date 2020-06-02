На борьбу с COVID-19: обнаженное фото Дженнифер Энистон выставят на аукцион

Источник материала: ОНТ

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала в Instagram, что оригинал ее обнаженного снимка 1995 года отправится на аукцион.





Марк Селигер – фотограф из США, прославившийся благодаря портретным снимкам. За долгие годы сотрудничества Селигер снял 125 обложек для Rolling Stone, после перешел в компанию Condé Nast. Работы фотографа публиковали в Vanity Fair, L’Uomo Vogue, GQ, Elle, немецком и итальянском Vogue.

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