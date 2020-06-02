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МАРТ: платить наличными или по безналу - решает покупатель
Источник материала: Myfin
Разъяснение МАРТ дает в связи с «поступающими обращениями граждан по вопросу оплаты товаров, предлагаемых к продаже в интернет-магазинах, а также в целях предостережения интернет-продавцов от нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговле».
В соответствии с законом «О защите прав потребителей»:
Согласно закону условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными.
МАРТ напоминает, что если продавец не предоставляет потребителю право выбора формы оплаты товаров (наличная или безналичная), это является нарушением требований закона.
За нарушение правил продажи товаров статьей 12.17 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Источник: Myfin.by
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