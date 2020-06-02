ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МАРТ: платить наличными или по безналу - решает покупатель

02.06.2020 15:56 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Разъяснение МАРТ дает в связи с «поступающими обращениями граждан по вопросу оплаты товаров, предлагаемых к продаже в интернет-магазинах, а также в целях предостережения интернет-продавцов от нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговле».

В соответствии с законом «О защите прав потребителей»:

  • расчеты по оплате товаров осуществляются в наличной и безналичной формах;
  • продавец обязан предоставить потребителю право выбора формы оплаты товаров, за исключением случаев, когда законодательство позволяет продавцу не осуществлять расчеты в безналичной форме при продаже товаров либо предусматривает обязанность продавца осуществлять расчеты при продаже товаров только в безналичной форме.

Согласно закону условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными.

МАРТ напоминает, что если продавец не предоставляет потребителю право выбора формы оплаты товаров (наличная или безналичная), это является нарушением требований закона.

За нарушение правил продажи товаров статьей 12.17 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потребитель вправе самостоятельно определять, как оплатить товар в наличной или безналичной форме. Такое право в Беларуси предоставлено потребителю...
 
Новости дня
Новости разные
 
На борьбу с COVID-19: обнаженное фото Дженнифер Энистон выставят на аукцион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика