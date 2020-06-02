МАРТ: платить наличными или по безналу - решает покупатель

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Разъяснение МАРТ дает в связи с «поступающими обращениями граждан по вопросу оплаты товаров, предлагаемых к продаже в интернет-магазинах, а также в целях предостережения интернет-продавцов от нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговле».

В соответствии с законом «О защите прав потребителей»:

расчеты по оплате товаров осуществляются в наличной и безналичной формах ;

товаров ; продавец обязан предоставить потребителю право выбора формы оплаты товаров, за исключением случаев, когда законодательство позволяет продавцу не осуществлять расчеты в безналичной форме при продаже товаров либо предусматривает обязанность продавца осуществлять расчеты при продаже товаров только в безналичной форме.

Согласно закону условия договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом и иным законодательством о защите прав потребителей, считаются ничтожными.

МАРТ напоминает, что если продавец не предоставляет потребителю право выбора формы оплаты товаров (наличная или безналичная), это является нарушением требований закона.

За нарушение правил продажи товаров статьей 12.17 КоАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.