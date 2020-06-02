Билеты на поезд с 15 июня нужно покупать по-новому. Что изменилось?

Источник материала: ОНТ

С 15 июня сайт poezd.rw.by по приобретению онлайн-билетов на поезда будет недоступен, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги . Какие есть альтернативы?

В сообщении сказано, что сайт poezd.rw.by прекращает работу. Теперь билеты на поезд можно приобрести на сайте pass.rw.by через раздел «Услуги пассажирам» или же в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд». Приложение можно бесплатно скачать для Android и iOS.

Для тех пользователей, кто ранее был зарегистрирован на сайте poezd.rw.by, в разделе «Услуги пассажирам» и мобильном приложении нужно просто ввести свои регистрационные данные старой учетной записи.

Фото: Пресс-центр БЖД

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