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Билеты на поезд с 15 июня нужно покупать по-новому. Что изменилось?
Источник материала: ОНТ
С 15 июня сайт poezd.rw.by по приобретению онлайн-билетов на поезда будет недоступен, сообщает
В сообщении сказано, что сайт poezd.rw.by прекращает работу. Теперь билеты на поезд можно приобрести на сайте
Для тех пользователей, кто ранее был зарегистрирован на сайте poezd.rw.by, в разделе «Услуги пассажирам» и мобильном приложении нужно просто ввести свои регистрационные данные старой учетной записи.
Фото: Пресс-центр БЖД
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С 15 июня сайт poezd.rw.by по приобретению онлайн-билетов на поезда будет недоступен, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги. Какие есть альтернативы? В...
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