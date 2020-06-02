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Горел моторный отсек автомобиля
02.06.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 27 мая горел моторный отсек в легковом автомобиле «БМВ-323» по улице Брестской. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В результате пожара был поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
За прошедшую неделю с 25 по 31 мая 2020 года на территории Пинска и Пинского района зарегистрирован 1 пожар. Всего с начала года произошло 47 пожаров, из них 14 — в Пинске, 33— в Пинском районе. В огне погибло 5 человек и 6 — спасено.
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27 мая горел моторный отсек в легковом автомобиле «БМВ-323» по улице Брестской. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В результате пожара был поврежден...
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