ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США впервые с 11 сентября 2001 года задействовали бункер под Белым домом

02.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь на субботу, 30 мая, пишет газета The New York Times.


Фото https://narodna-pravda.ua

По словам ее источников, такое решение было принято в разгар протестов против полицейской жестокости, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.

На том, чтобы президент спустился в убежище, настояли сотрудники секретной службы США. По сведениям телеканала CNN, Трамп провел в убежище немногим меньше часа, в укрытии также были его жена Мелания и сын Бэррон.

Как пишет NYT, Трамп «был застигнут врасплох» протестами в Вашингтоне. Сотни демонстрантов устремились к Белому дому, их попытались остановить сотрудники полиции и Секретной службы США. В правоохранителей бросали кирпичи и бутылки, против протестующих пришлось применить перцовый аэрозоль. Для того, чтобы избежать серьезных последствий, власти Вашингтона приняли решение закрыть входы и выходы в Белый дом.

У сотрудников Секретной службы есть протоколы для защиты президента, когда здание Белого дома находится под угрозой. NYT отмечает, что бункер использовался не так уж часто и, вероятно, вообще не использовался со времен терактов 11 сентября 2001 года. Тогда в убежище укрылся Дик Чейни, который в то время являлся вице-президентом США. 43-й президент США Джордж Буш — младший также спускался в бункер, когда поступила информация об угоне террористами самолета. Позже выяснилось, что тревога была ложной. Газета пишет, что бункер был укреплен, чтобы выдержать атаку на Белый дом с использованием пассажирского лайнера.



В Белом доме отказались подтверждать, действительно ли Трамп спускался в бункер, отметив, что не комментируют решения, касающиеся безопасности президента. При этом NYT отмечает, что некоторым сотрудникам разрешили не приходить на работу в Белый дом из-за угрозы возобновления беспорядков.

Массовые протесты, перетекшие в беспорядки, охватили США на прошлой неделе после того, как в интернет попало видео задержания афроамериканца по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Полицейский Дерек Шовен давил ему коленом на шею, не обращая внимания на то, что задержанный жаловался на нехватку воздуха. Последними словами Джорджа Флойда были «Я не могу дышать».

27 мая в Миннесоте начались уличные протесты, впоследствии распространившиеся на десятки городов США и местами переросшие в погромы. Власти ряда городов задействовали силы Нацгвардии, объявили режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь на субботу, 30 мая, пишет газета The New York Times.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls, но все равно получила миллион фунтов. Это как?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика