«Если милиция начнет стрелять». Соцсети в ужасе из-за странного поста СБ о пикетах в Минске

Источник материала: KYKY

18 часов назад в фейсбуке президентской газеты «СБ. Беларусь Сегодня» появился репост записи со страницы «политического аналитика» Михаила Малаша. Малаш, как он пишет о себе в своем профиле, – «западнорусский националист и российский империалист; сталинист, потому что православный монархист». Вот его пост, которым посчитала нужным поделиться со своими читателями «СБ»:

Если предыдущие посты газеты в фейсбуке крайне редко набирали больше хотя бы пары десятков комментариев, то заметка о пикетах для сбора подписей с выстрелами и автозаками сработала как детонатор. К настоящему моменту ее прокомментировали больше тысячи раз. Пользователи, мягко говоря, в ужасе. Вот лишь некоторые реакции:



