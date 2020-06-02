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«Если милиция начнет стрелять». Соцсети в ужасе из-за странного поста СБ о пикетах в Минске

02.06.2020 16:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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18 часов назад в фейсбуке президентской газеты «СБ. Беларусь Сегодня» появился репост записи со страницы «политического аналитика» Михаила Малаша. Малаш, как он пишет о себе в своем профиле, – «западнорусский националист и российский империалист; сталинист, потому что православный монархист». Вот его пост, которым посчитала нужным поделиться со своими читателями «СБ»:

Если предыдущие посты газеты в фейсбуке крайне редко набирали больше хотя бы пары десятков комментариев, то заметка о пикетах для сбора подписей с выстрелами и автозаками сработала как детонатор. К настоящему моменту ее прокомментировали больше тысячи раз. Пользователи, мягко говоря, в ужасе. Вот лишь некоторые реакции:


 
 
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18 часов назад в фейсбуке президентской газеты «СБ. Беларусь Сегодня» появился репост записи со страницы «политического аналитика» Михаила Малаша. Малаш, как он...
 
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