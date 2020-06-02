В парке Челюскинцев ограду украсили снимками раритетов Национального исторического музея

Источник материала: ОНТ

Церемония открытия выставки «Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь» на ограждении Парка имени Челюскинцев по проспекту Независимости прошла в Минске, пишет БЕЛТА.

Выставочный проект состоит из 70 фотобаннеров, на которых изображены ценности из фондов Национального исторического музея – награды, музыкальные инструменты, национальный костюм, монеты, оружие, произведения изобразительного искусства, предметы религиозного культа, народные промыслы и ремесла, книги, драгоценные металлы и другое.

Олег Лукашевич, Александр Алексеев, Олег Ладисов, Дарья Овчинникова – авторы проекта. Выставка реализуется при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома и будет работать до июня 2021 года.

Фото: БЕЛТА





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