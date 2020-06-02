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В парке Челюскинцев ограду украсили снимками раритетов Национального исторического музея

02.06.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В парке Челюскинцев ограду украсили снимками раритетов Национального исторического музея

Церемония открытия выставки «Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь» на ограждении Парка имени Челюскинцев по проспекту Независимости прошла в Минскепишет БЕЛТА.

Выставочный проект состоит из 70 фотобаннеров, на которых изображены ценности из фондов Национального исторического музея – награды, музыкальные инструменты, национальный костюм, монеты, оружие, произведения изобразительного искусства, предметы религиозного культа, народные промыслы и ремесла, книги, драгоценные металлы и другое.

Олег Лукашевич, Александр Алексеев, Олег Ладисов, Дарья Овчинникова –  авторы проекта. Выставка реализуется при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома и будет работать до июня 2021 года. 

Фото: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Церемония открытия выставки «Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь» на ограждении Парка имени Челюскинцев по проспекту Независимости...
 
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