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Грубят, возят по бешеным тарифам. Транспортники проверили таксистов Минска и области

02.06.2020 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жаловаться на таксистов Минска и области в этом году стали больше, чем раньше: перевозчики не выдают пассажирам чеки или вовсе не включают таксометры, возят по бешеным тарифам, грубят. Транспортная инспекция по Минску и Минской области сообщила AUTO.TUT.BY итоги проверок таксистов за пять месяцев.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

За пять месяцев 2020 года в Транспортную инспекцию по Минску и Минской области на таксистов пожаловались 203 раза. Для сравнения: за весь прошлый год было всего 60 обращений.

— Жалобы нам приходят ежедневно. В одном заявлении люди могут сообщать о нарушениях водителями четырех статей КоАП Беларуси. Продолжаются случаи, когда водители такси возят пассажиров по завышенным тарифам, грубят клиентам, — отметили в филиале Транспортной инспекции.

Проверки таксистов транспортниками показали, что больше всего нарушений перевозчики допускали по внешнему и внутреннему оформлению авто. За это штраф на сумму 2737 рублей заплатили 198 человек (ч.5 ст. 18.14 КоАП Беларуси).

Выявили еще 145 таксистов, которые не выдали чек после окончания поездки, которая предусматривала наличный расчет. Некоторые возят пассажиров без таксометра или вообще не включают его. Эти перевозчики пополнили бюджет штрафами на сумму 7938 рублей (ст. 18.33 КоАП Беларуси).

По закону таксисты обязаны проходить техосмотр два раза в год, но выполняют это требование не все. За отсутствие ТО были оштрафованы на 12 285 рублей 112 перевозчиков (ст. 18.24 КоАП Беларуси).

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Теги: Минск
 
 
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В одном заявлении люди могут сообщать о нарушениях водителями четырех статей КоАП Беларуси. Продолжаются случаи, когда водители такси возят пассажиров по...
 
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