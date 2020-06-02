БРСМ откроет третий трудовой семестр в День молодежи

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский республиканский союз молодежи откроет третий трудовой семестр в День молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

«Несмотря на возможности организации работы студенческих отрядов круглый год, мы сохраняем традиции движения и в самый разгар летних каникул, после окончания второго учебного семестра, открываем третий, уже трудовой семестр. В этом году он будет посвящен знаковому юбилею Великой Победы. Проведем торжественную церемонию открытия с вручением трудовых путевок студенческим отрядам из разных регионов страны 28 июня, в День молодежи, в Минске. Финалом церемонии станет общеотрядная спевка. Мы планируем презентовать новую студотрядовскую песню, которая, возможно, станет гимном белорусских студенческих отрядов», — рассказала Надежда Шаховская.

Программа праздника состоит из различных видов активностей. В частности, на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» запланированы молодежная трудовая акция «Працуем раЗАм!», экскурсия и студотрядовский квест, посвященный 75-летию Великой Победы.

«Договорная кампания по организации работы студенческих отрядов на территории нашей страны находится в активной фазе. Для участников студенческих отрядов забронировано порядка 30 тыс. рабочих мест. Уже 20 тыс. ребят подали заявки для работы в третьем трудовом семестре. Мы заключили 629 договоров на 9 тыс. 394 человека. 29 июня планируется заезд студенческих отрядов на Всебелорусскую молодежную стройку «Город молодости» в Островец. 1 июля в столице более 500 человек приступят к работе на объектах Минского завода холодильников. В международном производственном трудовом проекте «Атлант-2020″ ребята будут трудиться в качестве слесарей-сборщиков бытовой техники. Более 250 человек планируется задействовать на областных (Минской городской) молодежных стройках», — отметила командир штаба.

Промопроект «Выбираем студотряд!» по информированию и предварительной записи потенциальных бойцов студенческих отрядов продолжается. В этом году он проходит онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО»

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