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В Беларуси расширили список граждан, которые могут пригнать машину из Европы по льготной растаможке
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси подписал документ, который вносит изменения в знаменитый указ «О возмещении таможенных пошлин, налогов», принятый чуть больше года назад. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Новый документ предполагает расширение перечня лиц, которые имеют право возмещении 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств.
Ранее такая возможность
Теперь воспользоваться льготой смогут также и родители (усыновители, удочерители), опекуны (попечители) детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Напомним, ввозить автомобиль по «льготному тарифу» можно ежегодно.
Как отмечает пресс-служба президента, документ принят в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Тем временем, напомним, в апреле рынок продаж новых авто в Беларуси
Еще в конце прошлого года, спустя полгода существования указа о льготной растаможке, эксперты
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Ранее возмещение таможенной пошлины в размере 50 процентов было предусмотрено для инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных...
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