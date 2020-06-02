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На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, здесь почти достроили одноименную станцию третьей ветки метро.
Сейчас восстанавливают асфальтовое покрытие. Дорогу не просто вернут, а внесут дополнительные коррективы.
Первое и главное – на площади вместо перекрестка появится круговое движение. Нововведение частично реализуют до конца июня, полностью – в ноябре. На очереди благоустройство и укладка тротуарной плитки.
Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:
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Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, здесь почти достроили одноименную...
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