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На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

02.06.2020 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

Напомним, здесь почти достроили одноименную станцию третьей ветки метро.

«Все элементы требуют усиленной обкатки, наладки». Сивак рассказал, почему третью линию метро могут не успеть открыть к 3 июля

Сейчас восстанавливают асфальтовое покрытие. Дорогу не просто вернут, а внесут дополнительные коррективы.

На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

Первое и главное – на площади вместо перекрестка появится круговое движение. Нововведение частично реализуют до конца июня, полностью – в ноябре. На очереди благоустройство и укладка тротуарной плитки.

На площади Франтишка Богушевича появится круговое движение

Олег Коликов, заместитель главного инженера предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома»:
В текущем месяце планируется организовать круговое движение по сути дела, аналог площади Бангалор с обязательной организацией светофорного регулирования и обеспечением беспрепятственного прохода пешеходов с выхода станции метро во всех направлениях. Работа строителей, конечно, будет организована таким образом, чтобы создать как можно меньше неудобств для транспорта и в то же время закончить строительство объекта в максимально короткие сроки.

Люди в материале: Олег Коликов

 
 
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Новости Беларуси. На площади Богушевича большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, здесь почти достроили одноименную...
 
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