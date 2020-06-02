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Смертельная авария под Новогрудком: суд вынес приговор дорожнику за служебную халатность

02.06.2020 18:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор по уголовному делу о служебной халатности, приведшей к смертельной аварии под Новогрудком. Обвиняемый мастер дорожного ремонтно-строительного управления получил 2,5 года «химии». Об этом сообщили в пресс-службе суда.


Суд Новогрудского района признал дорожника виновным в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия, и приговорил его к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также суд лишил мужчину права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в сфере строительства, на 3 года.

В пользу двух потерпевших с «Гроднооблдорстроя» суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей (по 15 000 каждому).
Причина — нарушение технологии укладки асфальта. СК предъявил обвинение дорожнику за смертельное ДТП

По ч. 2 ст. 303 УК Беларуси (Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) обвиняемый был оправдан за отсутствием в деянии состава преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, происшествие случилось 16 августа 2016 года, около 07.00, на 32-м километре трассы Н6005 Кореличи — Валевка — Новоельня. По данным следствия, 29-летний водитель Mercedes Atego в результате заноса выехал за пределы проезжей части, где осуществил аварийную остановку. Двигавшийся по этому же участку дороги другой Mercedes-Benz, которым управлял 43-летний мужчина, также стало заносить — и он насмерть сбил находившегося возле первого грузовика водителя.

 
 
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Мастер дорожного ремонтно-строительного управления получил 2,5 года «химии».
 
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