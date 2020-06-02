Урны для бюллетеней – под наблюдение видеокамер

Иллюстративный снимок. Фото: zarya-chern.ru





"Народная воля". Считай, во всем цивилизованном мире выборы проходят демократично, даже мысли не допускается о подтасовке результатов голосования. Так должно быть и у нас, в Беларуси, а поэтому уже сегодня все претенденты на президентский пост должны объединиться и выдвинуть вместе самый настоящий ультиматум: чтобы никому неповадно было сфальсифицировать результаты голосования и впоследствии на сей счет даже не возникало никаких разговоров, все до единого избирательные участки нужно оборудовать наблюдательными камерами. Бессменная руководительница Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина как-то сказала: «Нет на это денег». Глупость, полнейшая глупость! Сегодня практически на каждом углу, на входе в самую бедную фирму установлено видеонаблюдение, а тут, видите, государство не может найти какие-то мизерные средства, чтобы решить очень важную проблему. Причина, я полагаю, кроется в том, что кому-то нужно манипулировать голосами избирателей. Не дать это сделать – вот главнейшая задача тех, кто выдвинул свои кандидатуры на участие в соревновании за занятие самой ответственной должности в стране, и всей общественности, пишет





Предлагаю такой вариант. Поскольку Ермошина не желает браться за решение крайне нужного вопроса, этим без отлагательства должны заняться Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и все остальные участники состязания за самый высокий пост. Срочно создайте для этого специальный фонд с банковским счетом (законом не запрещено), объявите публично и широко, что каждый, кто выступает за проведение честных выборов, может пожертвовать какую-то сумму для приобретения видеокамер и установки их в каждом избирательном пункте. Я лично отдам на это всю свою месячную пенсию. Думаю, что народ откликнется и нужная сумма соберется оперативно.









Маленькое дополнение. Камерами должны быть оборудованы не только основные входы, но и запасные выходы избирательных участков, внутри они должны висеть непосредственно над урнами. И быть в рабочем режиме круглосуточно.





Словом, честность, прозрачность, демократичность – вот что должно стать главным на нынешних президентских выборах. Только в таком случае победу одержит действительно самый достойный из всех конкурентов.