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Урны для бюллетеней – под наблюдение видеокамер

02.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что и говорить, народ требует от власти честных выборов. Именно поэтому такая активность людей во время сбора подписей в поддержку претендентов на пост президента Республики Беларусь. Неважно, кто из достойных займет самую высокую должность, важно, чтобы волеизъявление людей не было сфальсифицировано, чтобы подсчет голосов был открытым, прозрачным, без всяких манипуляций.


Иллюстративный снимок. Фото: zarya-chern.ru

Считай, во всем цивилизованном мире выборы проходят демократично, даже мысли не допускается о подтасовке результатов голосования. Так должно быть и у нас, в Беларуси, а поэтому уже сегодня все претенденты на президентский пост должны объединиться и выдвинуть вместе самый настоящий ультиматум: чтобы никому неповадно было сфальсифицировать результаты голосования и впоследствии на сей счет даже не возникало никаких разговоров, все до единого избирательные участки нужно оборудовать наблюдательными камерами. Бессменная руководительница Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина как-то сказала: «Нет на это денег». Глупость, полнейшая глупость! Сегодня практически на каждом углу, на входе в самую бедную фирму установлено видеонаблюдение, а тут, видите, государство не может найти какие-то мизерные средства, чтобы решить очень важную проблему. Причина, я полагаю, кроется в том, что кому-то нужно манипулировать голосами избирателей. Не дать это сделать – вот главнейшая задача тех, кто выдвинул свои кандидатуры на участие в соревновании за занятие самой ответственной должности в стране, и всей общественности, пишет "Народная воля".

Предлагаю такой вариант. Поскольку Ермошина не желает браться за решение крайне нужного вопроса, этим без отлагательства должны заняться Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и все остальные участники состязания за самый высокий пост. Срочно создайте для этого специальный фонд с банковским счетом (законом не запрещено), объявите публично и широко, что каждый, кто выступает за проведение честных выборов, может пожертвовать какую-то сумму для приобретения видеокамер и установки их в каждом избирательном пункте. Я лично отдам на это всю свою месячную пенсию. Думаю, что народ откликнется и нужная сумма соберется оперативно.


Маленькое дополнение. Камерами должны быть оборудованы не только основные входы, но и запасные выходы избирательных участков, внутри они должны висеть непосредственно над урнами. И быть в рабочем режиме круглосуточно.

Словом, честность, прозрачность, демократичность – вот что должно стать главным на нынешних президентских выборах. Только в таком случае победу одержит действительно самый достойный из всех конкурентов.
 
 
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Что и говорить, народ требует от власти честных выборов. Именно поэтому такая активность людей во время сбора подписей в поддержку претендентов на пост президента...
 
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