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В Гомеле грузовик самопроизвольно покатился и задавил своего водителя

02.06.2020 19:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб под колесами своего грузовика в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 2 июня, около 16.10, на улице Северной. По предварительной информации, 44-летний водитель КрАЗа остановился у края проезжей части и вышел, чтобы осмотреть автомобиль. В этот момент транспортное средство начало самопроизвольное движение и наехало на мужчину.

От полученных травм водитель умер на месте происшествия.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 2 июня, около 16.10, на улице Северной.
 
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