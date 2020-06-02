В Гомеле грузовик самопроизвольно покатился и задавил своего водителя

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб под колесами своего грузовика в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 2 июня, около 16.10, на улице Северной. По предварительной информации, 44-летний водитель КрАЗа остановился у края проезжей части и вышел, чтобы осмотреть автомобиль. В этот момент транспортное средство начало самопроизвольное движение и наехало на мужчину.

От полученных травм водитель умер на месте происшествия.