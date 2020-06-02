Десерты из клубники: 3 простых рецепта для тех, кому лень готовить

Источник материала: ОНТ

Начинается сезон клубники, а эта ягода не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Когда насытитесь ароматным лакомством в натуральном виде, рекомендуем к приготовлению три невероятно простых десерта из клубники, в которых вкус ягоды раскрывается еще сильнее.

Молочный коктейль с клубникой

Возьмите стакан вымытых и очищенных ягод, положите туда 1 ст. л. сахара и измельчите блендером. Добавьте 1 стакан молока и взбейте миксером или блендером около 2 минут. Разлейте по стаканам, вставьте соломинку и наслаждайтесь!

пропорции ягод, молока и сахара можно варьировать на свой вкус;

если взять вместо молока сливки, коктейль станет насыщенным, густым и более калорийным;

чтобы получились разные оттенки вкуса, в коктейль можно добавить измельченные в блендере чернику или банан, которые идеально гармонируют с ароматом клубники.

Клубничное желе

15 г желатина залейте 50 мл холодной кипяченой воды. Возьмите один стакан клубники и аккуратно раздавите ягоды ложкой, чтобы они пустили сок, но сохранили форму. В небольшую кастрюлю вылейте 300 мл воды, добавьте 2 ст. л. сахара и размятую клубнику. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте постоять 10 минут. Процедите напиток через сито. Сваренные ягоды для приготовления желе не используются. В жидкость добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Дайте смеси остыть. За это время нарежьте 300 г клубники и разложите в формы, желательно стеклянные (креманка, стакан или другие). Залейте остывшей смесью и поставьте в холодильник на 3 часа для застывания.

желе можно украсить взбитыми сливками или мороженым.

Клубника со сливками и творогом

Измельчите блендером 0,5 кг клубники и 2 ст. л. сахара, а также отдельно 200 г маложирного творога, постепенно добавляя 1 ст. л. сахара и 100 мл 20-30%-ных сливок. В формочку (креманку, стакан) выложите сначала клубничную смесь, затем сверху слой творожного крема (можно выкладывать с помощью кондитерского пакета). Украсьте целой или разрезанной на две части клубникой, можно посыпать измельченными орехами.

для рецепта можно использовать и жирный творог. Творожный крем станет гуще, калорийность блюда увеличится.

Фото: chkola-gastronoma.ru

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