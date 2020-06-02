ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Десерты из клубники: 3 простых рецепта для тех, кому лень готовить

02.06.2020 18:56 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Десерты из клубники: 3 простых рецепта для тех, кому лень готовить

Начинается сезон клубники, а эта ягода не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Когда насытитесь ароматным лакомством в натуральном виде, рекомендуем к приготовлению три невероятно простых десерта из клубники, в которых вкус ягоды раскрывается еще сильнее.

Молочный коктейль с клубникой

Возьмите стакан вымытых и очищенных ягод, положите туда 1 ст. л. сахара и измельчите блендером. Добавьте 1 стакан молока и взбейте миксером или блендером около 2 минут. Разлейте по стаканам, вставьте соломинку и наслаждайтесь!

  • пропорции ягод, молока и сахара можно варьировать на свой вкус;
  • если взять вместо молока сливки, коктейль станет насыщенным, густым и более калорийным;
  • чтобы получились разные оттенки вкуса, в коктейль можно добавить измельченные в блендере чернику или банан, которые идеально гармонируют с ароматом клубники.

Клубничное желе

15 г желатина залейте 50 мл холодной кипяченой воды. Возьмите один стакан клубники и аккуратно раздавите ягоды ложкой, чтобы они пустили сок, но сохранили форму. В небольшую кастрюлю вылейте 300 мл воды, добавьте 2 ст. л. сахара и размятую клубнику. Доведите смесь до кипения, снимите с огня и дайте постоять 10 минут. Процедите напиток через сито. Сваренные ягоды для приготовления желе не используются. В жидкость добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Дайте смеси остыть. За это время нарежьте 300 г клубники и разложите в формы, желательно стеклянные (креманка, стакан или другие). Залейте остывшей смесью и поставьте в холодильник на 3 часа для застывания.

  • желе можно украсить взбитыми сливками или мороженым.

Клубника со сливками и творогом

Измельчите блендером 0,5 кг клубники и 2 ст. л. сахара, а также отдельно 200 г маложирного творога, постепенно добавляя 1 ст. л. сахара и 100 мл 20-30%-ных сливок. В формочку (креманку, стакан) выложите сначала клубничную смесь, затем сверху слой творожного крема (можно выкладывать с помощью кондитерского пакета). Украсьте целой или разрезанной на две части клубникой, можно посыпать измельченными орехами.

  • для рецепта можно использовать и жирный творог. Творожный крем станет гуще, калорийность блюда увеличится.

 Фото: chkola-gastronoma.ru 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начинается сезон клубники, а эта ягода не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Когда насытитесь ароматным лакомством в натуральном виде, рекомендуем к...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 новых велогаражей появится к середине лета в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика