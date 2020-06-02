Литва может отменить карантин с середины июня









Delfi . Об этом сообщает портал





"Вероятно, карантин отменим, но режим ЧС останется в силе, потому что риск остается", - сказал Верига.





На вопрос о вероятности завершения карантина в середине июня, министр сказал, что "это очень большая вероятность".





"Гадание - неблагодарное занятие, но из того, что мы видим, из наблюдений за неделю, когда были подтверждены показатели, 3 из 4 - хорошие, ( ... ) мы надеемся, что все будет хорошо, и правительство решит отозвать карантин", - сказал Верига.





Карантин в Литве действует с 16 марта и был продлен до 16 июня.





Как сообщалось, Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан других европейских стран, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней.



