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Литва может отменить карантин с середины июня

02.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что есть "очень большая вероятность" того, что в середине июня карантин закончится, останется в силе только режим чрезвычайного положения.



Об этом сообщает портал Delfi.

"Вероятно, карантин отменим, но режим ЧС останется в силе, потому что риск остается", - сказал Верига.

На вопрос о вероятности завершения карантина в середине июня, министр сказал, что "это очень большая вероятность".

"Гадание - неблагодарное занятие, но из того, что мы видим, из наблюдений за неделю, когда были подтверждены показатели, 3 из 4 - хорошие, ( ... ) мы надеемся, что все будет хорошо, и правительство решит отозвать карантин", - сказал Верига.

Карантин в Литве действует с 16 марта и был продлен до 16 июня.

Как сообщалось, Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан других европейских стран, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней.
 
 
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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что есть "очень большая вероятность" того, что в середине июня карантин закончится, останется в силе только...
 
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