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Экологическая тропа, велодорожка и спортивные площадки. Как благоустроят водно-зелёную систему в Лошице

02.06.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Природный ландшафт Лошицы скоро заиграет новыми красками. В пойме реки планируют обустроить зеленую зону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экологическая тропа, велодорожка и спортивные площадки. Как благоустроят водно-зелёную систему в Лошице

Речь об островке между улицами Кижеватова и Южной магистралью. Проект масштабный. Общая площадь – более 15 гектаров. По задумке архитекторов, здесь расположатся экологическая тропа, велодорожка и велопарковка, а еще детские и спортивные площадки. Сохранят самое главное – природную аутентичность. Появятся зоны для наблюдения за птицами и растительным миром.

Экологическая тропа, велодорожка и спортивные площадки. Как благоустроят водно-зелёную систему в Лошице

Виктория Ятченя, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района:
Будет сохранен природный рельеф местности, а также максимальное сохранение объектов растительного мира. Малые архитектурные формы и мощение дорожек будет выполнено из дерева, что прекрасно подчеркнет архитектуру и благоустройство зеленой зоны.

Люди в материале: Виктория Ятченя

 
 
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Новости Беларуси. Природный ландшафт Лошицы скоро заиграет новыми красками. В пойме реки планируют обустроить зеленую зону, сообщили в программе «Столичные...
 
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