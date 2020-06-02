Умер подросток, который потерял сознание в минском бассейне

Источник материала: ОНТ

15-летний подросток потерял сознание в столичном бассейне, а затем умер в больнице, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

30 мая днем посетитель оздоровительного комплекса в Минске заметил, что на соседней дорожке тонет парень. Мужчина позвал на помощь и сам нырнул за ним. Парня достали из воды, оказали неотложную помощь и доставили в больницу.

Как оказалось, юноша самостоятельно плавал в бассейне. Он попытался проплыть под водой 50 м, потерял сознание и начал тонуть.

Сегодня, 2 июня, подросток умер в больнице. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram