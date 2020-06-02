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Любецкая о правилах поведения во время избирательной кампании: «Их соблюдение – показатель уровня подготовки тех, кто претендует на такие высокие звания»

02.06.2020 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Законодательство создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом СТВ председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Законодательство для того и создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Поэтому избирательное законодательство – это не исключение. На сегодняшний день оно действует для всех и оно применимо должно быть всеми. Никто не может сказать о том, что сегодня это какие-то неизвестные нормы. Они размещены и в общедоступном Интернете, можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии правила поведения во время избирательной кампании. И вот их соблюдение, как раз-таки, это и показатель уровня подготовки тех, кто претендует на такие высокие звания. Естественно, что вопрос незнания закона, конечно, не освобождает от ответственности – это тоже аксиома. И в такие социально значимые моменты, как та же предвыборная кампания, они выходят на первый план. Поэтому первое – это знать закон. А второе – его соблюдать.   

Люди в материале: Светлана Любецкая

 
 
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Законодательство создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом СТВ председатель...
 
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