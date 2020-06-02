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Любецкая о правилах поведения во время избирательной кампании: «Их соблюдение – показатель уровня подготовки тех, кто претендует на такие высокие звания»
Источник материала: СТВ
Законодательство создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом СТВ председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Любецкая о правилах поведения во время избирательной кампании: «Их соблюдение – показатель уровня подготовки тех, кто претендует на такие высокие звания»
Законодательство создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом СТВ председатель...
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