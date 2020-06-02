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Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными

03.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными

Трехлетний переходный период по техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» завершился 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, заложенные в техническом регламенте, ЕЭК установила переходный период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок едины и обязательны для всех государств ЕАЭС», — отметили в пресс-службе.

Данный техрегламент был принят Советом ЕЭК в мае 2017 года. Он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории ЕАЭС и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях.

https://www.belta.by/

 
 
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Трехлетний переходный период по техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»...
 
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