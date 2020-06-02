|
Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными
03.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Трехлетний переходный период по техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» завершился 1 июня, сообщили
«Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, заложенные в техническом регламенте, ЕЭК установила переходный период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для
Данный техрегламент был принят Советом ЕЭК в мае 2017 года. Он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории ЕАЭС и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехлетний переходный период по техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)