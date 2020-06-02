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Девушка-водитель такси две недели назад получила права, и уже попала в ДТП на Плоске

02.06.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 2 июня 2020 года, около 17:40 часов в Бресте произошло очередное ДТП с участием автомобиля такси.

Девушка-водитель такси две недели назад получила права, и уже попала в ДТП на Плоске

По предварительной информации: брестчанка, 2002 года рождения, управляя автомобилем марки «Шкода Рапид» (такси) на пересечении улиц Гагарина и Городской, при выезде с второстепенной дороги, не убедилась в безопасности совершаемого манёвра и совершила столкновение с движущимся по главной дороге на автомобиле марки «Мерседес Бенц» жителя аг.Черни, 1980 года рождения. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Установлено, что девушка (водитель такси) получила водительское удостоверение 16 мая 2020 года. В отношении нарушительницы составлен административный протокол по ч.10 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.

Девушка-водитель такси две недели назад получила права, и уже попала в ДТП на Плоске
 Девушка-водитель такси две недели назад получила права, и уже попала в ДТП на Плоске

Уважаемые водители, помните, что автомобиль является источником повышенной опасности и от ваших правильных и законопослушных действий зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения.

Девушка-водитель такси две недели назад получила права, и уже попала в ДТП на Плоске

Следите за дорожными знаками и сигналами светофоров, заранее прогнозирует дорожную обстановку, будьте предельно внимательны и сконцентрированы за рулём!

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 2 июня 2020 года, около 17:40 часов в Бресте произошло очередное ДТП с участием автомобиля такси. По предварительной информации: брестчанка, 2002 года рождения,...
 
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