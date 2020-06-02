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«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Резиденты Брестского технопарка разработали бесплатную систему помощи медикам в сегодняшних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Электронный помощник врача распознает голосовой набор, сам заполняет электронную медкарту, а еще напоминает медсестрам о назначениях для каждого пациента. Все, что нужно – это планшет.
Вячеслав Левчук, программист:
Никаких лишних сопроводительных бумаг, только штрих-код на пробирке, которая легко поддается обработке антисептиком. Это позволяет свести к минимуму контакт между «чистой» и «грязной» зонами – отделением и лабораторией.
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Почти 10 лет братья Левчуки занимаются разработкой электронных систем для больниц Беларуси. В ситуации с COVID-19 не могли остаться в стороне.
Вадим Левчук, директор IT-компании:
Для сокращения времени оформления истории болезни создан интерфейс для мобильных устройств или планшетов. Врач заполняет дневники наблюдения прямо в палате.
Изучить медкарту пациента смогут другие специалисты в «чистой» зоне, но уже бесконтактно.
Сергей Левчук, коммерческий директор IT-компании:
По словам разработчиков, их софт способен в три раза сократить время осмотра пациента.
Наладить работу на местах несложно. В Бресте новинку взяли на вооружение уже в двух больницах.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
2-я Брестская городская больница обслуживает свыше 53 тысяч человек. Радиус работы медиков – больше 70 километров (это как городское, так и сельское население). Система уже тестируется на первых 30 планшетах.
Евгений Новосадский, заместитель главного врача Брестской городской больницы № 2:
Познакомить с полезным софтом и обучить персонал разработчики готовы в любом медучреждении страны и совершенно бесплатно.
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«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса
Новости Беларуси. Резиденты Брестского технопарка разработали бесплатную систему помощи медикам в сегодняшних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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