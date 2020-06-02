Крупнейшая в мире ювелирная компания Pandora полностью перейдет на переработанное золото и серебро









"Медуза". «Серебро и золото — прекрасные ювелирные материалы, которые можно перерабатывать снова и снова без потери качества. Металлы, добытые столетия назад, так же хороши, как новые. Они никогда не потускнеют или не испортятся», — заявил гендиректор компании Александр Лачик, пишет





На данный момент 71% золота и серебра для украшений Pandora является переработанным. Полный переход на переработанные металлы сократит выброс углерода в атмосферу на две трети для серебра и более чем на 99% для золота.





«Бизнес должен реагировать на климатический кризис и истощение природных ресурсов», — отметил Лачик. Как пишет Bloomberg, после объявления о переходе на переработанные металлы акции Pandora на бирже выросли на 5%. Рыночная капитализация компании составляет 34,66 миллиарда долларов.









Ювелирный бренд Pandora был основан в Копенгагене в 1982 году. Он наиболее известен своими браслетами со съемными подвесками.





Pandora имеет около 7400 точек продаж в более чем 100 странах мира. В компании работают 28 тысяч человек.





Кроме серебра (оно применяется чаще всего) и золота, Pandora использует для своих украшений палладий и медь.



