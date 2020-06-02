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Крупнейшая в мире ювелирная компания Pandora полностью перейдет на переработанное золото и серебро

02.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Датская компания Pandora — крупнейший в мире производитель ювелирных изделий — к 2025 году полностью перейдет на использование переработанного золота и серебра. Об этом сообщается на сайте компании.



«Серебро и золото — прекрасные ювелирные материалы, которые можно перерабатывать снова и снова без потери качества. Металлы, добытые столетия назад, так же хороши, как новые. Они никогда не потускнеют или не испортятся», — заявил гендиректор компании Александр Лачик, пишет "Медуза".

На данный момент 71% золота и серебра для украшений Pandora является переработанным. Полный переход на переработанные металлы сократит выброс углерода в атмосферу на две трети для серебра и более чем на 99% для золота.

«Бизнес должен реагировать на климатический кризис и истощение природных ресурсов», — отметил Лачик. Как пишет Bloomberg, после объявления о переходе на переработанные металлы акции Pandora на бирже выросли на 5%. Рыночная капитализация компании составляет 34,66 миллиарда долларов.


Ювелирный бренд Pandora был основан в Копенгагене в 1982 году. Он наиболее известен своими браслетами со съемными подвесками.

Pandora имеет около 7400 точек продаж в более чем 100 странах мира. В компании работают 28 тысяч человек.

Кроме серебра (оно применяется чаще всего) и золота, Pandora использует для своих украшений палладий и медь.
 
 
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Датская компания Pandora — крупнейший в мире производитель ювелирных изделий — к 2025 году полностью перейдет на использование переработанного золота и серебра. Об...
 
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