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Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира, Роналду обошел Месси в топ-3

02.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.



За период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го швейцарец заработал 106,3 млн долларов, из них 6,3 млн – турнирные призовые, 100 млн – спонсорский доход. Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.

Также в десятку вошли:

2. Криштиану Роналду, футбол – $105 млн (зарплата – $60 млн, спонсорский доход – $45 млн)

3. Лионель Месси, футбол – $104 млн ($72 млн и $32 млн)

4. Неймар, футбол – $95,5 млн ($70,5 млн и $25 млн)

5. Леброн Джеймс, баскетбол – $88,2 млн ($28,2 млн и $60 млн)

6. Стефен Карри, баскетбол – $74,4 млн ($30,4 млн и $44 млн)


7. Кевин Дюрэнт, баскетбол – $63,9 млн ($28,9 млн и $35 млн)

8. Тайгер Вудс, гольф – $62,3 млн ($2,3 млн и $60 млн)

9. Кирк Казинс, американский футбол – $60,5 млн ($58 млн и $2,5 млн)

10. Карсон Венц, американский футбол – $59,1 млн ($55,1 млн и $4 млн)

Всего среди 100 спортсменов в рейтинге 35 баскетболистов, 31 представитель американского футбола, 14 футболистов, 6 теннисистов, 5 боксеров и бойцов MMA, 4 гольфиста, 3 гонщика, по одному бейсболисту и игроку в крикет.

 
 
 
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
 
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