Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как улучшить работу кишечника, пишет РИА Новости.

1. Необходимо выпивать достаточное количество жидкости. Суточный объем неограничен, но, если чувство жажды не возникает, насильно пить не стоит. В идеале пить только простую воду, а не сладкие напитки.

2. Пищевые волокна нормализуют работу кишечника. Норма – 30 г в сутки. Это может быть 50 г овсянки, порция фасоли, 7-8 штук кураги, горсть орехов, немного фруктов и овощей.

3. Пробиотики улучшают микрофлору кишечника, влияют на иммунные реакции и помогают выработке витаминов. Они содержатся в биокефире, биойогуртах, квашеной капусте, соленых огурцах, квасе, сыре гауда, моцарелле или чеддере.

Фото: ru.verynicefoods.com

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