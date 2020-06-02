ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач

02.06.2020 20:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как улучшить работу кишечника, пишет РИА Новости.

1. Необходимо выпивать достаточное количество жидкости. Суточный объем неограничен, но, если чувство жажды не возникает, насильно пить не стоит. В идеале пить только простую воду, а не сладкие напитки.

2. Пищевые волокна нормализуют работу кишечника. Норма – 30 г в сутки. Это может быть 50 г овсянки, порция фасоли, 7-8 штук кураги, горсть орехов, немного фруктов и овощей.

3. Пробиотики улучшают микрофлору кишечника, влияют на иммунные реакции и помогают выработке витаминов. Они содержатся в биокефире, биойогуртах, квашеной капусте, соленых огурцах, квасе, сыре гауда, моцарелле или чеддере.

Фото: ru.verynicefoods.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как улучшить работу кишечника, пишет РИА Новости. 1. Необходимо выпивать достаточное количество жидкости....
 
Новости дня
Новости разные
 
Киркоров поздравил отца с днем рождения и выложил фото 50-летней давности и сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика