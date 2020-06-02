Лукашенко о биотехнологической корпорации под Минском: Это предприятие сродни атомной станции, высокоточному оружию и космическим проектам

Источник материала: ОНТ

Уникальные технологии и сотни миллионов долларов прибыли в недалёкой перспективе. Во Дворце Независимости обсудили проект, который уверенно можно назвать самым масштабным в истории отечественного АПК. По значимости Президент сравнил его с запуском Белорусской атомной станции.

Речь о развитии национальной биотехнологической корпорации. Комплекс из 14 заводов возводят под Руденском. Производства будут связаны в единую технологическую цепочку. Её задача – глубокая переработка зерна до финальной стадии – незаменимых аминокислот. Проект не просто масштабный – аналогов ему нет на всём постсоветском пространстве. С инновационной продукцией Беларусь сможет выйти на местный и экспортный рынки высокопродуктивных и сбалансированных кормов и премиксов. По расчётам не менее 40% аминокислот пойдёт на экспорт, остальная часть заменит импорт.

Срок реализации масштабного инвестпроекта – до 2032 года. Но вводить заводы будут поэтапно. Первым обещают запустить производство комбикормов – комплекс заработает уже в ближайшее время. Второй этап – выпуск аминокислот – намечен на следующий год. В его реализации идут с опережением на восемь месяцев. Уже в первые годы проект принесёт около миллиарда долларов выручки. К тому же создание агропромышленного производства имеет социальную функцию. На предприятии будущего намерены создать более тысячи новых рабочих мест.

Глядя на очертания огромного техногорода в Пуховичском районе, поневоле задаешься вопросом: как они всё это успели? Активное строительство идет всего лишь с марта прошлого года. Но пока внимание журналистов было приковано к другому индустриальному объекту – «Великому камню», здесь (не без шума и пыли, но уж точно без излишней шумихи в прессе) выросли 14 заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации, причём часть производства начнёт работать уже летом.

В первую очередь в глаза бросаются гигантские стальные башни. Всего их 35. Каждая вмещает почти 13 тысяч тон зерна. Все вместе – около полумиллиона. Внушительная часть белорусского урожая. Это зерно можно было просто перемолоть на корм животным, но здесь стоимость каждого зёрнышка увеличат в десятки раз. Точно так нефть перерабатывают на НПЗ, делая из сырья сверхвостребованный в мире продукт.

В этой огромной технологической цепочке зерно разберут буквально по молекулам и сделают из него суперпитательный корм для животных, сдобренный незаменимыми аминокислотами. Возможно, немногим такие названия, как лизин, триптофан и треонин, что-то скажут, но для агропромышленного сектора – это внушительный рывок эволюции. И хотя среди главных целей проекта – импортозамещение (отечественное производство закрывает лишь 70% потребности комбикорма), на самом деле многие хозяйства просто не могут себе позволить дорогой импорт, животные недополучают важных питательных веществ, а значит, меньше привесы, надои. А всё это – деньги.

Расширенный набор аминокислот будет предназначен не только для животных, но и для людей. Потребность в спортивном или просто здоровом питании стремительно растёт. Спрос гарантирован. Это вопрос ещё нескольких лет, а выручку от запуска первой очереди получат уже осенью. Менеджеры рассчитывают на 120 миллионов долларов (или около того) чистой прибыли в год, за 6-7 лет проект окупится. На постсоветском пространстве подобных производств нет, на Западе – мало. Минимум 40% уйдёт на экспорт.

В пользу экспортных возможностей – эксклюзивные технологии. Таким уровнем могут похвастаться очень не многие страны, и большинство уступают нам в логистике, неслучайно к площадке уже протянута железнодорожная магистраль. По сути, пропуском Беларуси в этот элитарный клуб стали дружеские отношения Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. На льготный кредит Китая по большей части и создаётся корпорация будущего. Учитывая продукт, фраза о том, что это производства завтрашнего дня – аксиома.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили, и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее. Добавьте к этому еще IT-парк и цифровизацию нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого».

Для небогатой природными ресурсами Беларуси этот проект – наглядный пример, как с максимальной эффективностью использовать то, что мы сами создаём. Например, основное сырьё для производства лизина – тритикале, а наша страна один из крупнейших его производителей в регионе. Чтобы получить триптофан, в основном используется меласса — побочный продукт сахарной промышленности. В стране четыре сахарных завода, поэтому есть гарантия, что меласса никогда не будет в дефиците. И это лишь пара примеров. То есть то, что возводят под Руденском, – не просто корпорация, это абсолютно новая отрасль, которая станет драйвером аграрной промышленности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Отдельные люди специально "забыли", что в стране сейчас работают над колоссальными, миллиардными проектами, связанными с высокими технологиями. Это проекты, которые позволят заглянуть в будущее. Может быть, кому-то хотелось, чтобы это было более масштабно, обширнее. Но надо понимать, что это огромные деньги. Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Предприятие надо построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль и деньги, которые мы заимствовали (в данном случае у Китайской Народной Республики), естественно, надо будет постепенно возвращать до 2032 года. Думаю, если мы осуществим бизнес-план, который когда-то разрабатывали, эти деньги будут возвращены вовремя без проблем».

По плану к этому времени может окупиться даже третья очередь масштабного проекта – тот самый расширенный ассортимент аминокислот. Принципиальное одобрение Президента получено. Стоимость пока рассчитывается, но это около полумиллиарда долларов. В том, что весь товар будет гарантированно продан, сомнений нет. На сегодня законтрактовано уже 80% продукции. То есть заводы ещё не запустили, а почти вся продукция фактически расписана. Корм для коров, свиней, птиц и даже рыбы.

Вот небольшой, но говорящий пример. Август прошлого года. Александр Лукашенко в форелевом хозяйстве «Лохва» на Могилёвщине. Директор рапортует – красную рыбу отрывают с руками и белорусы, и иностранцы, вот если бы ещё корм импортный был не таким дорогим. Будет свой, доступный – обещает Президент. И вот долгожданный продукт на подходе. «Лохва» забронировала за собой полтора процента, а всё оставшееся заберёт Норвегия. Контракт подписан. Тем временем корпорация активно набирает штат. Есть сотни вакансий.

Валерий Бельский, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: «Всего здесь планируется создать свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии должна составить Br1,5 тыс., возводится жилье для работников».

Рабочие места обещают и людям с высшим образованием, и со средним специальным, да и сами будут готовить специалистов, в конце концов, нужны водители и грузчики. Но особое значение имеет научный кластер, как заявляется, сотрудников с учёными степенями здесь будет если ни как во всей Академии наук, то как в крупном институте – это точно. Та самая возможность для учёных конвертировать прикладную науку в деньги. Причём пользу должен ощутить на себе буквально каждый белорус. Учитывая пристальное внимание Президента и теперь уже достойное масштабу проекта освещение в СМИ, долго ждать официального открытия не придётся.

ФОТО: БЕЛТА

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