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На Гомельщине у кондуктора украли талонов на 39 копеек, а автотранс взыскал с неё 600 рублей. Прокуратура не поняла

03.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мае нынешнего года у кондуктора Жлобинского филиала «Гомельоблавтотранса» украли личные вещи, включая и выданные ей для продажи проездные талоны. Вскоре директор предприятия издал приказ о взыскании с кондуктора 600 рублей. «Откуда такая сумма?» — удивилась сначала работница, а затем и прокуратура.




Оказывается, наниматель определил размер ущерба не по себестоимости талонов, равной 39 копейкам, а на основании предполагаемой выручки от их реализации населению, пишет TUT.by

Бухгалтерия часть этой суммы оперативно удержала из зарплаты кондуктора, чем, кстати, нарушила ст. 408 Трудового кодекса, гласящую, что распоряжение нанимателя должно быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к исполнению не ранее 10 дней со дня сообщения об этом работнику.

В дело вмешалась прокуратура — и принесла протест, в котором потребовала от руководства филиала отменить незаконный приказ и вернуть работнице удержанные деньги, за вычетом 39 копеек.

Требование прокурора уже исполнено.
 
 
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В мае нынешнего года у кондуктора Жлобинского филиала «Гомельоблавтотранса» украли личные вещи, включая и выданные ей для продажи проездные талоны. Вскоре...
 
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