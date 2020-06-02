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В Беларуси создали робота, который будет вычислять прогульщиков и выпрашивать бонусы у начальства

02.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хостинг-провайдер HostFly.by тестирует систему дистанционной мотивации и повышения дисциплины. Робот будет контролировать работников, которые трудятся на дому, а также определять их степень утомленности и выпрашивать бонусы и выходные у начальства.



Программа позволит руководителям компаний проводить виртуальную перекличку сотрудников, отправляя им специальные уведомления. Специалистов, которые ушли в отпуск, отгул или на больничный, программа беспокоить не будет — приложение учитывает статус работников, сверяя его с электронными заявками на отпуска или больничные.

Робот будет оценивать, как быстро сотрудник среагировал на уведомление, рассчитывать и интерпретировать возможные задержки. Например, если сотрудник отсутствовал 15 минут на рабочем месте, программа повторит попытку получить от него обратную связь. Тех, до кого не получится «достучаться» в течение определенного времени, программа запишет в «прогульщики» и доложит руководству.


Разработчики отмечают, что кроме как для повышения дисциплины, программу можно использовать и для мотивации работников. Пока робот умеет подбадривать специалистов позитивными текстами и анимацией. Но в будущем научится определять степень утомленности работника и выпрашивать за него бонусы и выходные у начальства.

Новая программа предназначена в первую очередь для руководителей предприятий и отделов. Управленцы будут получать все данные об активности подчиненных, выбирать, каких сотрудников исключить из системы проверки.

Программное решение будет работать в режиме онлайн и после тестирования на площадке HostFly.by станет доступно бесплатно всем желающим. Руководитель проекта Александр Хмыль уверен, что инструмент будет востребован бизнесом и после пандемии.
 
 
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Хостинг-провайдер HostFly.by тестирует систему дистанционной мотивации и повышения дисциплины. Робот будет контролировать работников, которые трудятся на дому, а...
 
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