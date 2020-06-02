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Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко провел прием граждан

02.06.2020 21:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко провел прием граждан

За крупными проектами, развитием отраслей не забывает государство и о проблемах конкретного человека. Представители выезжают в регионы, чтобы выслушать и помочь. Сегодня географическая точка - городской поселок Ушачи. 

Здесь обращения принимал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Вопросы поступали как личного характера, так и от коллективов. Жители деревни Гута сетуют на то, что после закрытия на ремонт моста в Ушачах транспортный поток пошел через их деревню. Из-за этого постоянно пыль с гравийной дороги летит к домам. На повестке также жилищный вопрос. Кротчайшие пути решения сегодня нашлись и в теме выплаты компенсации. 

Затронули сегодня и  вопросы возможного строительства гостиницы для спортсменов при физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», и  перераспределения бюджетных денег для приобретения современной машины скорой помощи.  

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За крупными проектами, развитием отраслей не забывает государство и о проблемах конкретного человека. Представители выезжают в регионы, чтобы выслушать и помочь....
 
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