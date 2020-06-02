Выставка под открытым небом: на ограде парка Челюскинцев представлены фото раритетов Национального исторического музея

Источник материала: ОНТ

Главный музей страны «пошёл в народ». Сегодня раритеты Национального исторического и его филиалов представлены под открытым небом. Выставка на неоклассической ограде столичного парка Челюскинцев – это фотовзгляд на белорусскую «кафлю», налибокское стекло, слуцкие пояса и другие знаковые предметы из более полусотни коллекций. Семьдесят баннеров позволяют уже массовому зрителю заглянуть за закрытые двери музейных запасников.

«Комната-сейф», «кладовая» – прозвища вне планов здания. Помещение с особым доступом. Отворить могут лишь трое из музея, где хранятся эталоны. Золотой витой браслет XII века. Раритет «открыт» во время раскопок на территории Минского замчища.

Людмила Толкачёва, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси: «Коллекция драгоценных металлов и камней делится на нумизматическую коллекцию, на коллекцию ордена-медали и предметную часть. Это порядка семи тысяч единиц хранения. Стараемся от полугода до года убирать предмет из экспозиции. Дольше – лучше».

Только здесь 117 кладов – самые большие, самые дорогие в «стране кладов» (такая репутация у Беларуси в мире). Особо ценные объекты – более трёхсот римских монет начала нашей эры и средневековый «Пояс Витовта». Сможем многое узнать по ходу.

Волчий Хвост, Комаровский лес, лес Ваньковичей – всё это названия парка имени Челюскинцев с 1934-го. Сегодня Исторический музей – на исторической ограде. Хотя установили её уже в этом веке, но по эскизам 1950-х заслуженного архитектора Георгия Сысоева.

На этот вернисаж все приходят без приглашения. Вдоль главного проспекта Минска – «отборное». Фонд крупнейшего в стране музея – почти полмиллиона единиц. Сложно представить, сколько кадров сделано Александром Алексеевым и Олегом Лукашевичем.

Олег Лукашевич, фотохудожник, автор проекта «Спадчына Беларусі»: «Асноўную ўвагу пры выпрацоўцы канцэпцыі ўдзялялі творам, якія былі створаны на беларускіх землях і беларускімі майстрамі. Можаце ўбачыць на выставе і прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, і кераміку».

Тем, кто после фотореплик захочет взглянуть на подлинники, всего-то нужно дойти до знания бывшего Госбанка. Генеральный партнёр исторического проекта – «Беларусбанк всегда рядом!». Пять раз отмечен национальной премией «Меценат культуры Беларуси».

Татьяна Михайловская, заместитель председателя правления Беларусбанка: «Беларусбанк достаточно давно поддерживает различные культурные проекты, которые направлены на демонстрацию белорусской идентичности, которые ещё раз показывают значимость белорусской культуры, белорусской истории в истории в целом. Важно, чтобы мы воспитывали в молодежи гордость за свою историю. Потому что тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего».

«Раритеты...» – пример взаимодействия общества, государства и бизнеса. Самая благородная цель – представить всем исконно белорусское. «Радзивилловка» XVII века – карта наших земель – из музея и его шести филиалов, где также хранятся эталоны.

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