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Выставка под открытым небом: на ограде парка Челюскинцев представлены фото раритетов Национального исторического музея
Источник материала: ОНТ
Главный музей страны «пошёл в народ». Сегодня раритеты Национального исторического и его филиалов представлены под открытым небом. Выставка на неоклассической ограде столичного парка Челюскинцев – это фотовзгляд на белорусскую «кафлю», налибокское стекло, слуцкие пояса и другие знаковые предметы из более полусотни коллекций. Семьдесят баннеров позволяют уже массовому зрителю заглянуть за закрытые двери музейных запасников.
«Комната-сейф», «кладовая» – прозвища вне планов здания. Помещение с особым доступом. Отворить могут лишь трое из музея, где хранятся эталоны. Золотой витой браслет XII века. Раритет «открыт» во время раскопок на территории Минского замчища.
Только здесь 117 кладов – самые большие, самые дорогие в «стране кладов» (такая репутация у Беларуси в мире). Особо ценные объекты – более трёхсот римских монет начала нашей эры и средневековый «Пояс Витовта». Сможем многое узнать по ходу.
Волчий Хвост, Комаровский лес, лес Ваньковичей – всё это названия парка имени Челюскинцев с 1934-го. Сегодня Исторический музей – на исторической ограде. Хотя установили её уже в этом веке, но по эскизам 1950-х заслуженного архитектора Георгия Сысоева.
На этот вернисаж все приходят без приглашения. Вдоль главного проспекта Минска – «отборное». Фонд крупнейшего в стране музея – почти полмиллиона единиц. Сложно представить, сколько кадров сделано Александром Алексеевым и Олегом Лукашевичем.
Тем, кто после фотореплик захочет взглянуть на подлинники, всего-то нужно дойти до знания бывшего Госбанка. Генеральный партнёр исторического проекта – «Беларусбанк всегда рядом!». Пять раз отмечен национальной премией «Меценат культуры Беларуси».
«Раритеты...» – пример взаимодействия общества, государства и бизнеса. Самая благородная цель – представить всем исконно белорусское. «Радзивилловка» XVII века – карта наших земель – из музея и его шести филиалов, где также хранятся эталоны.
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Выставка под открытым небом: на ограде парка Челюскинцев представлены фото раритетов Национального исторического музея
Главный музей страны «пошёл в народ». Сегодня раритеты Национального исторического и его филиалов представлены под открытым небом. Выставка на неоклассической...
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