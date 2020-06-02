Мода на экопродукцию: какие натуральные продукты производят в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Свою дорожку протаптывают те, кто решил кормить страну натуральным, органическим, своим. Экопродукция набирает популярность во всём мире. Беларусь не исключение. По европейским стандартам у нас уже сертифицировано 1600 гектаров земли. Овощи, ягоды, а на севере страны сеют гречиху. Не отстают от новых направлений и традиционные, постоянно улучшая качество.

Трактор с навесным оборудованием – единственная техника, которая работает на этом поле (см. видео) во время посевной. Никаких плугов и химпрополки. Здесь выращивают особые зерновые.

Василий Сеньковец – фермер начинающий и для своего агробизнеса выбрал направление новое – органическое земледелие. Четыре года назад начинал с 5 гектаров земли, потом 50, в прошлом году районные власти выделили еще 280 гектаров. А за гречихой очередь. Урожай 40 тонн, признаётся, моментально находит покупателя. Гречихой из Глубокого уже интересуются фирмы из Польши и Франции. Натуральные продукты – тренд общемировой. Производители на каждой упаковке спешат сделать отметку: ЭКО, БИО, «Натур продукт».

Вячеслав Николаевич своё дело на земле начинал 20 лет назад. За трендами не гнался, выбирал продукты, которые людям будут нужны постоянно, свои, настоящие и, конечно, натуральные. Вслед за яблонями и грушами в его саду на 130 гектарах появились кусты малины и смородины.

У крупных региональных сельхозпроизводителей направления традиционные – мясомолочные. Как сделать, чтобы ферма работала, как завод, в хозяйстве «Короли» поняли. Современная техника и технология. Буренки под крышей круглый год, и в меню все необходимые добавки и микроэлементы – начинали с 10 литров на корову, теперь доят 27 – и только качества «экстра».

Директор «Королей» признаётся: пока жизнь не королевская, но куда развиваться, уже знает. В планах – модернизация еще нескольких ферм. Чем больше молока, тем лучше и производителю, и переработчику. Предприятие входит в сырьевую зону Глубокского молочно-консервного комбината. В день перерабатывают 350 тонн сырья. Продукция востребована от Израиля до Сингапура – с начала года экспорт вырос на 40%. Сырья надо много, и сейчас комбинат активно помогает двум десяткам сельхозпредприятий из своей сырьевой зоны.

Всего агропромышленных объединений в регионе семь. Главная кооперация вокруг молочных и мясоперерабатывающих заводов. Производство молока в области к уровню прошлого года – плюс 4%, цифра вроде не большая, но это дополнительно 80 тонн сырья каждый день. Окончательный курс на создание сырьевых зон регион взял после январского указа Президента.

Сергей Егоров, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Как было правильно сказано Президентом при посещении Витебской области, нащупали вот это элементарное, так необходимое для развития региона, именно чтобы было взаимовыгодное сотрудничество производителя и переработчика. Идёт непосредственная помощь, участие перерабатывающих предприятий».

Беларусь экспортирует свою сельхозпродукцию более чем в 100 стран. При этом на каждом рынке наше мясо, молоко и сыры выдерживают конкуренцию с мировыми производителями. Отечественная продукция уже на полках Китая, Саудовской Аравии, Японии. Чтобы не отстать от нового направления – органического – Беларусь присоединилась к международному стандарту, правилам производства, маркировки и реализации органической продукции. Уже в четырех областях страны сертифицировано более полутора тысяч гектаров земли.

Свою нишу в экспорте скоро займут и органические продукты – уверены эксперты. В прошлом году заграничная продуктовая корзина потянула на пять с половиной миллиардов долларов. Интерес к нашим сельхозпроизводителям не снижается даже во время пандемии, фуры с продуктами ежедневно берут курс на границу.

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