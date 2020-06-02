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Массовые беспорядки в США: как власти борются с погромами и мародерством

02.06.2020 22:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ломать, как говорится, не строить. В США растёт напряжение – по всей стране орудуют погромщики и мародёры. Власти 40 городов (в том числе многомиллионного мегаполиса Нью-Йорка) чтобы остановить беспредел, вынуждены были ввести комендантский час. Кстати, Нью-Йорк продлил его до воскресенья. А в некоторых штатах вовсе прибегли к помощи Национальной гвардии. Но и это уже не может остановить бесчинствующие толпы. Для подавления беспорядков Дональд Трамп пригрозил использовать «тяжело вооруженную армию». А всё, что происходит в стране, назвал внутренним терроризмом.

Просто как с цепи сорвались. В Соединённых Штатах громят магазины, жгут машины. Беспорядки возникли в Миннеаполисе и переросли в волну насилия и мародёрства по всей стране. Протестующие атаковали дорогие магазины в фешенебельном районе Беверли-Хиллз в Лос-Анжелесе. Грабят в Нью-Йорке, Сиэтле. «Мирная демонстрация» против полицейского произвола в Чикаго тоже переросла в разграбление магазинов.

Уже не все и помнят, что началось всё с протеста против жёсткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого мужчина погиб. Да и какая связь между мирным протестом и мародёрством в торговых центрах. В Вашингтоне протестующие попытались даже штурмом взять Белый дом. Не вышло. Но Секретная служба поместила Дональда Трампа вместе с семьёй в бункер, после чего руководитель США понял, что полиция и Нацгвардия, которая подавляет выступления в некоторых штатах, со своей работой не справляется. 

Дональд Трамп, президент США: «Я настоятельно рекомендовал каждому губернатору вывести на улицы Национальную гвардию. Если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них».

В свойственной ему манере Трамп заявил, что прекращает беспорядки прямо сейчас. И если протестующие и так встречали жёсткий ответ силовиков, то впредь будет ещё жестче. И речь не о продлении комендантского часа, который уже действует более чем в 40 городах.

Дональд Трамп, президент США: «Это не протестные действия, это называется внутренним терроризмом. Я ввожу в города армейские патрули, это полностью вооруженные солдаты, сотрудники полиции получили от меня все инструкции по подавлению беспорядков, погромов и вандализма».

Местные власти тоже понимают, что ситуацию надо срочно брать под контроль. Под предлогом антиполицейских протестов люди пробуют на прочность традиционный уклад жизни. 

Тим Вальц, губернатор штата Миннесота: «Ситуация в Миннеаполисе уже не имеет ничего общего с убийством Джорджа Флойда. Речь идёт о нападениях на гражданское общество, вселении страха и разрушении наших великих городов».

Против погромов выступил и брат погибшего Джорджа Флойда – Терренс. Военных Трамп, безусловно, привлечёт, эксперты в этом не сомневаются. А ситуация куда более непростая, чем антиполицейские выступления. 

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «В Америке жестко обостряется борьба между элитными группами. Это промышленники и торговый и финансовый капитал. И та, и другая группы обладают колоссальными возможностями. Они используют в борьбе друг против друга все возможные вещи. Сейчас пошли межрасовые противоречия. Считаю, что ситуация будет обостряться. Мне кажется, развитие пойдет по драматичному сценарию. Не думаю, что в ближайшие месяцы в США будет спокойствие».

Известный козырь в противостоянии. Теперь уже между Трампом и Байденом, его потенциальным соперником на очередных выборах. Традиционные проблемы американской демократии тоже никуда не делись.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Богатые богатеют. Разрыв с бедными постоянно увеличивается. Не удастся преодолеть этнические проблемы».

Пострадают больше всего собственники имущества. Это горят их машины и прогорает их бизнес. Похоже, у американских властей всё меньше возможностей остановить неконтролируемый хаос. Пора вызывать армию. По крайней мере, об этом всерьёз говорят в Белом доме. И уж точно при таком сценарии подавление протестов вооруженными людьми в стране, где легально разрешено владение оружием, не сможет пройти без последствий.

 

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Ломать, как говорится, не строить. В США растёт напряжение – по всей стране орудуют погромщики и мародёры. Власти 40 городов (в том числе многомиллионного мегаполиса...
 
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