Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка Анатолия Барончика. ФОТОФАКТ.

СПРАВОЧНО:



Автор фотовыставки, Анатолий Павлович Барончик, родился в г.Минске в 1948 году. И уже в пятом классе вел фотокружок. С шестого класса учился в спецшколе в г.Борисове, занимался гимнастикой. После школы потупил в профессионально-техническое училище № 72 в г. Солигорске.



Анатолий Павлович гордится, что служил в войсках по обеспечению авиации, и в армии продолжил заниматься фотографией. После армии работал на заводе Железобетонных изделий, а затем 26 лет проработал на 3-ем руднике открытого акционерного общества «Беларуськалий» и на протяжении всего времени занимался фотографией.



Анатолий Павлович принимал участие в выставке эксперансо, посвященной боевым действиям погибших журналистов в г.Львове. Печатался в издании «Советское фото», а также в газетах, фотографии можно было увидеть и в журналах, которые выходили в Чехословакии.



На пенсии Анатолий Павлович начал снимать любительские фильмы, занялся живописью. У Анатолия Павловича двое детей- сын и дочь. У сына два высших образования, живет в Солигорске, дочь работает директором рекламного агентства в г. Минске.



Анатолий Барончик – фотограф, наделенный яркой индивидуальностью и особым видением мира.В его работах запечатлены будни и праздники нашего города, живописная природа родного края. На выставке представлены как современные работы, так и ретрофотографии 70-80-х годов ХХ века.