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Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка Анатолия Барончика. ФОТОФАКТ.
02.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 мая 2020 18:01 2010
Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка Анатолия Барончика. ФОТОФАКТ.
В преддверие 75-летия Великой Победы в «Зимнем саду» Дворца культуры г. Солигорска состоялось открытие фотовыставки солигорского фотографа Анатолия Барончика под названием «Как прекрасен этот мир». Эта выставка уникальна, так как в ней собраны фотографии не только Солигорского края, но и всей Беларуси.
СПРАВОЧНО:
Хорошее настроение в этот день дарили солисты Дворца культуры г. Солигорска Виктория Радохлеб и Андрей Цуба.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 мая 2020 18:01 2010 Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка...
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