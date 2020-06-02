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Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка Анатолия Барончика. ФОТОФАКТ.

02.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

14 мая 2020 18:01 2010

Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка Анатолия Барончика. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

В преддверие 75-летия Великой Победы в «Зимнем саду» Дворца культуры г. Солигорска состоялось открытие фотовыставки солигорского фотографа Анатолия Барончика под названием «Как прекрасен этот мир». Эта выставка уникальна, так как в ней собраны фотографии не только Солигорского края, но и всей Беларуси.

СПРАВОЧНО:

Автор фотовыставки, Анатолий Павлович Барончик, родился в г.Минске в 1948 году. И уже в пятом классе вел фотокружок. С шестого класса учился в спецшколе в г.Борисове, занимался гимнастикой. После школы потупил в профессионально-техническое училище № 72 в г. Солигорске.

Анатолий Павлович гордится, что служил в войсках по обеспечению авиации, и в армии продолжил заниматься фотографией. После армии работал на заводе Железобетонных изделий, а затем 26 лет проработал на 3-ем руднике открытого акционерного общества «Беларуськалий» и на протяжении всего времени занимался фотографией.

Анатолий Павлович принимал участие в выставке эксперансо, посвященной боевым действиям погибших журналистов в г.Львове. Печатался в издании «Советское фото», а также в газетах, фотографии можно было увидеть и в журналах, которые выходили в Чехословакии.

На пенсии Анатолий Павлович начал снимать любительские фильмы, занялся живописью. У Анатолия Павловича двое детей- сын и дочь. У сына два высших образования, живет в Солигорске, дочь работает директором рекламного агентства в г. Минске.

Анатолий Барончик – фотограф, наделенный яркой индивидуальностью и особым видением мира.В его работах запечатлены будни и праздники нашего города, живописная природа родного края. На выставке представлены как современные работы, так и ретрофотографии 70-80-х годов ХХ века.

Хорошее настроение в этот день дарили солисты Дворца культуры г. Солигорска Виктория Радохлеб и Андрей Цуба.

Фотовыставка «Как прекрасен этот мир» продлится до конца лета. Вход свободный!

Отдел новостейСОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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14 мая 2020 18:01 2010 Во Дворце культуры г. Солигорска проходит фотовыставка...
 
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