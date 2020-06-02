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Вы что выбираете - драник или трактор? На новость о том, что для проведения интернет-опросов надо иметь лицензию TUT.by отреагировал креативно

03.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незаконное проведение опросов общественного мнения является административным правонарушением и карается по закону. А законно соцопросы могут проводить только специально аккредитованные службы.

Вы что выбираете - драник или трактор? На новость о том, что для проведения интернет-опросов надо иметь лицензию TUT.by отреагировал креативноновость о том, что для проведения интернет-опросов надо иметь лицензию TUT.by отреагировал креативно" title="Вы что выбираете - драник или трактор? На новость о том, что для проведения интернет-опросов надо иметь лицензию TUT.by отреагировал креативно" />
В преддверии президентских выборов тема стала особенно актуальной, так как любой опрос -- это покушение на государственную тайну истинного рейтинга Александра Лукашенко. 

На то, что СМИ устраивают интернет-голосование среди читателей по самым разным вопросам никто не обращал внимания, пока не выяснилось, что рейтинг действующего президента в таких опросах крайне низок, из-за чего Лукашенко в последние дни получил кличку "Саша три процента". И реакция власти не заставила себя ждать.

Как сообщает "Наша нива", в Академии наук собрали экспертов во главе с директором Института социологии НАН РБ, которые постановили, что интернет-голсования по преттендентам на президентский пост хоть и не являются полноценными соцопросами, но их можно отнести к "опросам общественного мнения относительно общественно-политической ситуации". То есть нельзя! 

Портал TUT.by отреагировал на новость креативно. Как вaм такой опрос?



И опять трактор 3%.    
 
Теги: Новости
 
 
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Незаконное проведение опросов общественного мнения является административным правонарушением и карается по закону. А законно соцопросы могут проводить только...
 
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