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Нетрезвый водитель сбил знак и вылетел в кювет недалеко от МРЭО ГАИ
02.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Во вторник около 20:20 проезжающие мимо автомобилисты сообщили, что на «лучниковской развязке» Renault Twingo сбил дорожный знак и вылетел в кювет, водитель, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Вскоре на место прибыл наряд ДПС, информация о том, что водитель Renault нетрезв, подтвердилась.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ГАИ в очередной раз обращается ко всем гражданам: если вы заметили, что кто-то управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.
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Во вторник около 20:20 проезжающие мимо водители сообщили, что на «лучниковской развязке» Renault Twingo сбил дорожный знак и вылетел в кювет, водитель находится в...
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