Нетрезвый водитель сбил знак и вылетел в кювет недалеко от МРЭО ГАИ

Источник материала: Слуцк Город





Во вторник около 20:20 проезжающие мимо автомобилисты сообщили, что на «лучниковской развязке» Renault Twingo сбил дорожный знак и вылетел в кювет, водитель, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре на место прибыл наряд ДПС, информация о том, что водитель Renault нетрезв, подтвердилась.

К счастью, обошлось без пострадавших.





ГАИ в очередной раз обращается ко всем гражданам: если вы заметили, что кто-то управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.



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