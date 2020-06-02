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Нетрезвый водитель сбил знак и вылетел в кювет недалеко от МРЭО ГАИ

02.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Нетрезвый водитель сбил знак и вылетел в кювет недалеко от МРЭО ГАИ

Во вторник около 20:20 проезжающие мимо автомобилисты сообщили, что на «лучниковской развязке» Renault Twingo сбил дорожный знак и вылетел в кювет, водитель, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре на место прибыл наряд ДПС, информация о том, что водитель Renault нетрезв, подтвердилась.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Нетрезвый водитель сбил знак и вылетел в кювет недалеко от МРЭО ГАИ

ГАИ в очередной раз обращается ко всем гражданам: если вы заметили, что кто-то управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.


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Во вторник около 20:20 проезжающие мимо водители сообщили, что на «лучниковской развязке» Renault Twingo сбил дорожный знак и вылетел в кювет, водитель находится в...
 
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