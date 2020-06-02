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В Солигорском районе открыт сезон охоты на косулю.
02.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 мая 2020 16:17 1383
В Солигорском районе открыт сезон охоты на косулю.
Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает о начале сезона охоты.
Так, с 15 мая текущего года открыт сезон охоты на взрослых самцов косули. Кроме этого, можно охотиться на селекционных животных любого пола и возраста данного вида. Разрешено применение ружья, охотиться можно из засады. Сезон продлиться до 30 сентября нынешнего года.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 мая 2020 16:17 1383 В Солигорском районе открыт сезон охоты на косулю. ...
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