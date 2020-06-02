В Солигорском районе открыт сезон охоты на косулю.

Так, с 15 мая текущего года открыт сезон охоты на взрослых самцов косули. Кроме этого, можно охотиться на селекционных животных любого пола и возраста данного вида. Разрешено применение ружья, охотиться можно из засады. Сезон продлиться до 30 сентября нынешнего года.



При охоте допускается использование нарезного охотничьего ружья с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей. Также можно охотиться с гладкоствольным охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью. Разрешено применять охотничьи луки и арбалеты.



Представители Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира напоминают гражданам, что незаконная охота влечет за собой ответственность: предусматривается крупный штраф и возмещение причиненного окружающей среде ущерба в полном объеме. Кроме этого, браконьеры могут быть привлечены к уголовной ответственности, в таком случае любителям незаконной охоты грозит реальный тюремный срок.

