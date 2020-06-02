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Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём
Источник материала: СТВ
Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту ситуацию население расценило как признак расизма.
И если поначалу протесты имели мирный характер, то за пару дней отстаивание мнения превратилось в войну.
Я жил в этом районе почти 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Это так ужасно, мои дети боятся выходить на улицу.
Мы, можно сказать, выросли на этой набережной… и вот, во что она превратилась. Я тут родился, а видеть в новостях то, что происходило здесь прошлой ночью, просто душераздирающе. Поэтому мы решили, что хотим сделать что-нибудь, чтобы помочь и попытаться навести порядок.
Я думаю, что всех нас переполняют одинаковые чувства. Мы хотим, чтобы наш город вернулся к мирной жизни. Также мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда. И многие из нас готовы рисковать своей жизнью, чтобы это произошло. Но хотелось бы достичь этого мирным путем.
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Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём
Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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