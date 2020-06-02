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Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

02.06.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

Дональд Трамп, президент США:
Мой первый и самый высокий долг как президента – защищать нашу великую страну и американский народ. Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство.

Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах.

Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

Если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну вооруженные силы США и быстро решу проблему за них.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Беспорядки в США длятся уже неделю – столько времени прошло после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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