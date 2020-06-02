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Бывший футболист сборной России: «В Беларуси - футбол, а в Германии похоже на товарищеские матчи»

03.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер «Зенита» Владислав Радимов, комментируя решение играть чемпионат России с заполненными на 10% стадионами, сравнил белорусскую высшую лигу с немецкой Бундеслигой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Честно говоря, я удивился, потому что никак не рассчитывал, что разрешат присутствовать зрителям. С другой стороны, вместимость стадиона на Крестовском достигает 70 тысяч, и 10% — это небольшая цифра.

Футбол будет смотреться органично, если рассадить тех же владельцев абонементов аккуратно, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию. Если параллельно идут матчи чемпионата Беларуси и чемпионата Германии, понятно, что уровень футбольного турнира Бундеслиги намного выше. Но насколько органичнее смотрится, когда у белорусов есть хоть какие-то зрители на трибунах, а в Германии картонные зрители. В Беларуси — футбол, а в Бундеслиге это больше похоже на товарищеские матчи.

Поэтому если у нас на стадионе рассадить аккуратно 7 тысяч, то это будет лучше смотреться, чем без них. В любом случае, это надо проверять. Мы ходим по улице, в магазин. Если подойти к этому с умом, то никаких проблем не должно возникнуть. Но, конечно, в первую очередь надо думать о человеческом здоровье», — сказал Радимов в интервью официальному сайту клуба.

 
 
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Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер «Зенита» Владислав Радимов, комментируя решение играть чемпионат России с заполненными на 10% стадионами, сравнил...
 
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