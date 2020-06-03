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Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель

03.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Впервые с 11 марта стоимость фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель. Цена черного золота марки WTI также возросла почти на 1,5 % и составляет 36 долларов за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель

Рост цен свидетельствует о постепенном восстановлении мировой экономики, а также об увеличении спроса на топливо после ослабления карантина во многих странах.

Цена фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель

Всего пару месяцев назад рынок нефти переживал масштабный шок. Ситуация начала стабилизироваться лишь с момента вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. Страны договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки до конца июня.

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Новости мира. Впервые с 11 марта стоимость фьючерса нефти Brent превысила 39 долларов за баррель. Цена черного золота марки WTI также возросла почти на 1,5 % и составляет 36...
 
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