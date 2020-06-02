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Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Беларуси продолжается кампания по сбору подписей потенциальных кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но далеко не все, похоже, используют этот период, чтобы заручиться законной поддержкой людей, а, напротив, устраивают провокации и призывают к беспорядкам. Сценарий до боли знаком и избит, равно как и известно отношение государства и общества к подобным вещам. Спокойная и безопасная жизнь – главное достояние нашей страны, и белорусы это ценят. Государство эту безопасность гарантирует.
Во что может вылиться уличная провокация, как из искры может разгореться пламя и как вмиг в этом «государственном» пожаре оказываются самые обычные мирные люди? Свежий пример из США, где уже больше недели продолжаются беспорядки. Они охватили 140 американских городов. Выступая с заявлением, американский президент назвал происходящее актами внутреннего терроризма.
Дональд Трамп заявил о намерении задействовать вооруженные силы для восстановления порядка в стране.
Вандализм, грабеж и атаки на полицию – все это стало привычным сопровождением обычного дня в Америке.
А с наступлением ночи буквально на каждом шагу пожар.
Дональд Трамп назвал охватившие страну беспорядки актами внутреннего терроризма. Президента возмутили захваты полицейского участка в Вашингтоне и разрушения у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп готов на радикальный ответ.
Дональд Трамп, президент США:
Мы предупреждаем всех – наш семичасовой комендантский час будет строго соблюдаться. Те, кто угрожает невинной жизни и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона. Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения.
2 июня стало известно о четверых полицейских, раненых в перестрелке с протестующими в Сент-Луисе, штат Миссури. Под угрозой – основная часть жителей городов Америки.
Местные утверждают, что половина мародеров – приезжие. Они здесь не для того, чтобы поддержать семью скончавшегося афроамериканца, а чтобы грабить и убивать невинных людей.
Преступники не боятся атаковать и банки. Так, в ночь на 1 июня в пригороде Сан-Диего в Калифорнии злоумышленники ограбили и подожгли два банковских здания.
Таких ожесточенных столкновений в США не было с 60-х годов XX века. За эти дни были задержаны тысячи. Несколько десятков человек погибли.
В Вашингтоне, Нью-Йорке и еще 40 городах введен комендантский час. И сейчас дело за государством: не смотря ни на какие внешние или внутренние факторы, обеспечить спокойствие и безопасность мирным жителям Америки – дело чести для власти.
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Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты
Новости мира. В Беларуси продолжается кампания по сбору подписей потенциальных кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но далеко не...
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