Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Беларуси продолжается кампания по сбору подписей потенциальных кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но далеко не все, похоже, используют этот период, чтобы заручиться законной поддержкой людей, а, напротив, устраивают провокации и призывают к беспорядкам. Сценарий до боли знаком и избит, равно как и известно отношение государства и общества к подобным вещам. Спокойная и безопасная жизнь – главное достояние нашей страны, и белорусы это ценят. Государство эту безопасность гарантирует.





Во что может вылиться уличная провокация, как из искры может разгореться пламя и как вмиг в этом «государственном» пожаре оказываются самые обычные мирные люди? Свежий пример из США, где уже больше недели продолжаются беспорядки. Они охватили 140 американских городов. Выступая с заявлением, американский президент назвал происходящее актами внутреннего терроризма.





Дональд Трамп заявил о намерении задействовать вооруженные силы для восстановления порядка в стране.

Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём

Вандализм, грабеж и атаки на полицию – все это стало привычным сопровождением обычного дня в Америке.





А с наступлением ночи буквально на каждом шагу пожар.

Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

Дональд Трамп назвал охватившие страну беспорядки актами внутреннего терроризма. Президента возмутили захваты полицейского участка в Вашингтоне и разрушения у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп готов на радикальный ответ.





Дональд Трамп, президент США:

Я посылаю тысячи и тысячи тяжеловооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы положить конец беспорядкам, мародерству, вандализму, нападениям и бессмысленному уничтожению имущества.

Мы предупреждаем всех – наш семичасовой комендантский час будет строго соблюдаться. Те, кто угрожает невинной жизни и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона. Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения.





2 июня стало известно о четверых полицейских, раненых в перестрелке с протестующими в Сент-Луисе, штат Миссури. Под угрозой – основная часть жителей городов Америки.

«Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы

Местные утверждают, что половина мародеров – приезжие. Они здесь не для того, чтобы поддержать семью скончавшегося афроамериканца, а чтобы грабить и убивать невинных людей.





Преступники не боятся атаковать и банки. Так, в ночь на 1 июня в пригороде Сан-Диего в Калифорнии злоумышленники ограбили и подожгли два банковских здания.

Доцент из МГУ: Трамп может пойти на жёсткое подавление, чтобы показать, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать

Таких ожесточенных столкновений в США не было с 60-х годов XX века. За эти дни были задержаны тысячи. Несколько десятков человек погибли.

Фигурист Алексей Красножон о беспорядках в США: «Много протестующих поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?»

В Вашингтоне, Нью-Йорке и еще 40 городах введен комендантский час. И сейчас дело за государством: не смотря ни на какие внешние или внутренние факторы, обеспечить спокойствие и безопасность мирным жителям Америки – дело чести для власти.