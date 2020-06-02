Голосование на выборах Президента Беларуси пройдет в трех городах России

Источник материала: Вороновская газета





В России определены избирательные участки для голосования на предстоящих выборах Президента Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

Голосование будет проведено в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

«В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси для проведения голосования по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году на территории Российской Федерации образованы три избирательных участка, — проинформировали в дипмиссии. — Для голосования граждан Беларуси, пребывающих на территории консульского округа посольства Беларуси в России, с границами — территория Российской Федерации, определены следующие места нахождения участков: посольство Республики Беларусь в Российской Федерации (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3); отделение посольства в Санкт-Петербурге (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3.); отделение посольства в Калининграде (236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а)».

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