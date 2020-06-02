ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Голосование на выборах Президента Беларуси пройдет в трех городах России

03.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Голосование на выборах Президента Беларуси пройдет в трех городах России

В России определены избирательные участки для голосования на предстоящих выборах Президента Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

Голосование будет проведено в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

«В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси для проведения голосования по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году на территории Российской Федерации образованы три избирательных участка, — проинформировали в дипмиссии. — Для голосования граждан Беларуси, пребывающих на территории консульского округа посольства Беларуси в России, с границами — территория Российской Федерации, определены следующие места нахождения участков: посольство Республики Беларусь в Российской Федерации (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3); отделение посольства в Санкт-Петербурге (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3.); отделение посольства в Калининграде (236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а)».

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России определены избирательные участки для голосования на предстоящих выборах Президента Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика