Как ужинать и не поправляться? 5 ошибок во время вечернего приема пищи

Источник материала: ОНТ

Вечер – худшее время для плотного приема пищи, ведь организм не усваивает калорийную еду за несколько часов до сна. Недавнее исследование фармацевтической лаборатории Nutripharma, проведенное при участии 5000 женщин, показало, что среднее потребление калорий вечером до пяти раз выше рекомендованного, пишет vogue.ru.

Специалисты рассказали, какие ошибки во время ужина допускают чаще всего.

1. Съедаете на ужин больше, чем положено. Диетолог Лаура Парада из Slow Life House подтверждает тот факт, что ее пациенты, вернувшись домой после тяжелого рабочего дня голодными, бесконтрольно съедают объемный ужин. У них нет времени и желания планировать питание в течение дня, поэтому они употребляют низкокалорийную пищу плохого качества – различный фастфуд, пиццы, булочки, сладости.

2. Готовите калорийный и некачественный ужин. Психоневролог Ициар Дигон утверждает, что сбалансированный ужин должен быть питательным и не более 600 калорий. Это может быть рыба с овощами, овощной салат, тушеные овощи с белым мясом.

3. Устраиваете перекусы после ужина. Сделайте основной упор на хорошо сбалансированный ужин и после него уже не перекусывайте. Исключение может составлять стакан кефира или яблоко.

4. Поздний ужин. Самая частая ошибка.

А диетолог Clínica Opción Médica Марта Вальехо прупреждает, что слишком поздний прием пищи влияет на ее усвоение.

5. Делаете ужин наградой после рабочего дня. Это еще одна ошибка, которая приводит к неудачному выбору продуктов для ужина – пирожные, торты, салаты с майонезом, пиццы, спиртное.

Здоровые перекусы и употребление достаточного количества белковой пищи в течение дня позволят не увеличивать калорийность и объем продуктов на ужин.

Днем желательно в качестве перекусов съедать фрукты, натуральный йогурт, кефир, сухофрукты, хумус, морковные палочки и другие овощи, тосты c авокадо.

Диетолог Марта Вальехо предлагает несколько вариантов полезных протеиновых ужинов:

Яичница со шпинатом и грибами.

Салат из свежего шпината со свеклой и редиской + скумбрия.

Куриный бульон + омлет.

Печеные баклажаны, сладкий перец, лук, помидор + форель.

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