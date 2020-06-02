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Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальная биотехнологическая корпорация или один из самых амбициозных проектов в истории страны. Александру Лукашенко 2 июня рассказали о том, как под Минском идет строительство инновационного холдинга, который позволит белорусскому АПК сделать серьезный шаг вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о производстве кормов для животных. В частности, это будет глубокая переработка зерна с получением аминокислот. Аминокислоты же нужны, чтобы восполнить дефицит белка. Для животных в рационе эти вещества так же важны, как и для человека. Это будет комплекс из 14 заводов, которые будут вводиться в несколько этапов. Первые работы на площадке в 160 гектаров начали в 2019 году.
Президент сегодня сравнил значимость этого проекта для страны с Белорусской АЭС, а некоторые эксперты производство под Минском назвали уже корпорацией будущего.
Реализацию этого амбициозного проекта начали в прошлом году. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. 160 гектаров, на площадке работают более 2 000 строителей. Здесь в скором времени будут заниматься глубокой переработкой зерна по современным методам биотехнологии, получать комбикормы, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки) и незаменимые аминокислоты.
Мегастройка началась после Указа Президента «Об организации агропромышленного производства полного цикла». БНБК стала заказчиком и управляющей компанией проекта, а он про высокие технологии, прибыльность и новые рабочие места. Кандидатов уже подыскивают. В 2020 году здесь смогут работать порядка 700 человек. При выходе комплекса на полную мощность – цель 2021 года – около 1 300.
Александр Бильдюкевич, директор департамента биотехнологий Белорусской национальной биотехнологической корпорации:
И вот то самое сердце корпорации – зернохранилище – начнет биться в августе. Это первая стадия запуска проекта, уже будут принимать зерно. Ко всему, заработают заводы по производству премиксов, комбикормов для рыб, свиней и крупного рогатого скота. Все поэтапно и в результате в три очереди.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Большую часть комбикормов будут реализовывать на рынке страны. Но уже есть и партнеры по экспорту. Например, к продукции одной из структур присмотрелся норвежский покупатель – производитель лосося.
На этом торговые отношения БНБК не заканчиваются. Премиксы будут возить в Евросоюз – Польшу, Чехию, Литву, а также украинцам и россиянам.
Есть еще аминокислоты. Здесь задача в первую очередь обеспечить внутреннюю потребность, поскольку сегодня белорусы их импортируют из Китая – он крупнейший производитель.
Евгения Боровик, заместитель директора по экономике Белорусской национальной биотехнологической корпорации:
Обошелся объект в итоге в 700 миллионов долларов. Деньги в свое время заимствовали у Китая. Рассчитан кредит до 2032 года. Вернуть, говорит Президент, должны в срок.
Хорошие показатели – желаемый результат, но развивать направление надо и дальше. В июле 2019 года Президент поставил новую задачу: разработать бизнес-план проекта перспективного развития. Корпорация разработала.
Речь про ту самую третью стадию запуска производства и дополнительные 500 миллионов долларов. Это новый проект, в основе которого также переработка зерна, но уже с получением новых аминокислот, а также витаминов В2, В12, С.
Евгения Боровик:
А что по конкурентам? Технология производства витаминов мало у кого есть – только у Китая, США, Франции и Германии. Ряд может дополнить и Беларусь.
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Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации
Новости Беларуси. Национальная биотехнологическая корпорация или один из самых амбициозных проектов в истории страны. Александру Лукашенко 2 июня рассказали о...
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