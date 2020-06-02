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Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

02.06.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальная биотехнологическая корпорация или один из самых амбициозных проектов в истории страны. Александру Лукашенко 2 июня рассказали о том, как под Минском идет строительство инновационного холдинга, который позволит белорусскому АПК сделать серьезный шаг вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Речь идет о производстве кормов для животных. В частности, это будет глубокая переработка зерна с получением аминокислот. Аминокислоты же нужны, чтобы восполнить дефицит белка. Для животных в рационе эти вещества так же важны, как и для человека. Это будет комплекс из 14 заводов, которые будут вводиться в несколько этапов. Первые работы на площадке в 160 гектаров начали в 2019 году.

Президент сегодня сравнил значимость этого проекта для страны с Белорусской АЭС, а некоторые эксперты производство под Минском назвали уже корпорацией будущего.

Подробности расскажет корреспондент Виктория Ходосок.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Реализацию этого амбициозного проекта начали в прошлом году. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. 160 гектаров, на площадке работают более 2 000 строителей. Здесь в скором времени будут заниматься глубокой переработкой зерна по современным методам биотехнологии, получать комбикормы, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки) и незаменимые аминокислоты.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Мегастройка началась после Указа Президента «Об организации агропромышленного производства полного цикла». БНБК стала заказчиком и управляющей компанией проекта, а он про высокие технологии, прибыльность и новые рабочие места. Кандидатов уже подыскивают. В 2020 году здесь смогут работать порядка 700 человек. При выходе комплекса на полную мощность – цель 2021 года – около 1 300.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Александр Бильдюкевич, директор департамента биотехнологий Белорусской национальной биотехнологической корпорации:
Сердцем проекта является наше зернохранилище, которое позволяет вместить единовременно 450 тысяч тонн зерна. Далее у нас имеются два направления, скажем так, проекта. Первое – это направление АПК, где мы производим комбикормы для основных видов животных – это премиксы для крупнорогатого скота, для птицы, рыбы, свиньи. И вторая часть – это наше аминокислотное производство, начиная с зерна, через муку, крахмал, глюкозный сироп мы получаем три незаменимых аминокислоты.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

И вот то самое сердце корпорации – зернохранилище – начнет биться в августе. Это первая стадия запуска проекта, уже будут принимать зерно. Ко всему, заработают заводы по производству премиксов, комбикормов для рыб, свиней и крупного рогатого скота. Все поэтапно и в результате в три очереди.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Виктория Ходосок, корреспондент:
Проект международный: технологии китайские, оборудование ведущее мировое, а рабочие руки – белорусов. В успехе никто не сомневается. Продукция будет востребована как внутри страны, так и за рубежом. На 80 % того, что планируют произвести, уже есть заказ.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Большую часть комбикормов будут реализовывать на рынке страны. Но уже есть и партнеры по экспорту. Например, к продукции одной из структур присмотрелся норвежский покупатель – производитель лосося.

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На этом торговые отношения БНБК не заканчиваются. Премиксы будут возить в Евросоюз – Польшу, Чехию, Литву, а также украинцам и россиянам.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Есть еще аминокислоты. Здесь задача в первую очередь обеспечить внутреннюю потребность, поскольку сегодня белорусы их импортируют из Китая – он крупнейший производитель. 

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Евгения Боровик, заместитель директора по экономике Белорусской национальной биотехнологической корпорации:
Что касается статистки, более 500 тысяч тонн лизина ежегодно импортируется странами Европейского союза. Соответственно, БНБК займет не более 5 % на рынке ЕС. Мы планируем в 2020-2021 годах, еще до выхода комплекса на полную мощность, реализовать продукцию как внутри страны, так и за рубежом порядка на 500 миллионов долларов. Из них около 40 % будет экспортная выручка.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Обошелся объект в итоге в 700 миллионов долларов. Деньги в свое время заимствовали у Китая. Рассчитан кредит до 2032 года. Вернуть, говорит Президент, должны в срок.

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Хорошие показатели – желаемый результат, но развивать направление надо и дальше. В июле 2019 года Президент поставил новую задачу: разработать бизнес-план проекта перспективного развития. Корпорация разработала.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Речь про ту самую третью стадию запуска производства и дополнительные 500 миллионов долларов. Это новый проект, в основе которого также переработка зерна, но уже с получением новых аминокислот, а также витаминов В2, В12, С.

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Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Евгения Боровик:
Период окупаемости проекта будет составлять порядка 7-8 лет. Ежегодно планируется получение прибыли около 150 миллионов долларов. Импортозамещение по проекту составит около 100 миллионов долларов в год. Экспортные продажи – около 400 миллионов долларов в год. При этом экспортные потоки будут распределены таким образом, чтобы занимать не больше 3 % доли рынка Европейского союза, Российской Федерации и Украины, тем самым снизив риски невостребованности продукции.

Сроки, рынки, бюджет и риски. Что известно о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации

А что по конкурентам? Технология производства витаминов мало у кого есть – только у Китая, США, Франции и Германии. Ряд может дополнить и Беларусь.

Люди в материале: Александр Бильдюкевич, Виктория Ходосок, Евгения Боровик, Валерий Бельский

 
 
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Новости Беларуси. Национальная биотехнологическая корпорация или один из самых амбициозных проектов в истории страны. Александру Лукашенко 2 июня рассказали о...
 
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