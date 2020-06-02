ЕЭК отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения

Источник материала: Вороновская газета





Коллегия Евразийской экономической комиссии отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Коллегия ЕЭК внесла изменения в три главы единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных сертификатов, которые были утверждены решением Комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 года №607. «Практика применения отдельных глав единых ветеринарных требований и форм единых ветеринарных сертификатов показала, что ряд норм не полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро», — пояснили в пресс-службе.

«Решения Коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения, — подчеркнули в комиссии. — Кроме того, правовые акты Евразийского экономического союза гармонизируются с международными стандартами, рекомендациями и руководствами».

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