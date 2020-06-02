ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЕЭК отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения

03.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

ЕЭК отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения

Коллегия Евразийской экономической комиссии отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Коллегия ЕЭК внесла изменения в три главы единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных сертификатов, которые были утверждены решением Комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 года №607. «Практика применения отдельных глав единых ветеринарных требований и форм единых ветеринарных сертификатов показала, что ряд норм не полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро», — пояснили в пресс-службе.

«Решения Коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения, — подчеркнули в комиссии. — Кроме того, правовые акты Евразийского экономического союза гармонизируются с международными стандартами, рекомендациями и руководствами».

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегия Евразийской экономической комиссии отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК....
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 02.06.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика