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ЕЭК отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения
03.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Коллегия Евразийской экономической комиссии отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Коллегия ЕЭК внесла изменения в три главы единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных сертификатов, которые были утверждены решением Комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 года №607. «Практика применения отдельных глав единых ветеринарных требований и форм единых ветеринарных сертификатов показала, что ряд норм не полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро», — пояснили в пресс-службе.
«Решения Коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения, — подчеркнули в комиссии. — Кроме того, правовые акты Евразийского экономического союза гармонизируются с международными стандартами, рекомендациями и руководствами».
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Коллегия Евразийской экономической комиссии отменила излишние ветеринарные требования к продукции животного происхождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК....
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