ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат

02.06.2020 19:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Братья-близнецы захотели выяснить, есть ли разница между веганством и всеядностью. Для этого парни провели специальный эксперимент.

Как сообщает Men’s Health, 32-летние Хьюго и Росс Тёрнеры – известные британские близнецы, которые живут в Эксетере. Братья любят путешествовать, а также сотрудничают с учёными, чтобы изучать, как на их тела влияют нагрузки.

Мужчины ведут практический одинаковый образ жизни: питаются одинаково, вместе ходят в спортзал, вместе проводят время. Всё это подтолкнуло их к мысли, что они – идеальные кандидаты для поиска ответа на вопрос, который волнует веганов и мясоедов.

Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат
Фото: instagram.com/theturnertwiins 

Тёрнеры пошли к учёным и предложили им эксперимент. С января по март один из генетически идентичных братьев должен был забыть о мясе и другой пище, которую запрещает веганство. Сразу оговорилось, что количество калорий в еде близнецов будет одинаковым. Во всём остальном «вегану» следовало придерживаться обычных привычек. Его роль взял на себя Хьюго.

Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат
Фото: instagram.com/theturnertwiins 

Британцы проверяли себя на выносливость в тренажёрном зале по 5-6 раз в неделю. Росс в начале эксперимента весил 83 кг с 13% жира. К концу эксперимента он добрал массу до 85 кг с 15% жира. Уровень холестерина остался прежним – 6,5 ммоль/л.

Хьюго до начала эксперимента тоже весил 83 кг с 13% жира. Через месяц он похудел на 4 кг, но в марте почти вернул свой привычный вес – 82 кг и 12% жира. В то же время уровень холестерина мужчины снизился с 5,9 ммоль/л до 4,9.

Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат
Фото: instagram.com/theturnertwiins 

Росс по утрам чувствовал себя голодным, а в тренажёрном зале испытывал то взрыв энергии, то её спад. Несмотря на это, мужчина, став весить на 2,8 кг больше, набрал 4 кг мышечной массы. Хьюго чувствовал себя стабильно хорошо, у него не было энергетических спадов, поэтому он тренировался без проблем. Мужчина отметил, что ему стало легче сосредотачиваться, и в целом он стал бодрее.

Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат
Фото: instagram.com/theturnertwiins 

Как уточняет Insider, у Хьюго произошли ещё некоторые изменения. Например, у него почти пропал интерес к девушкам. Также у мужчины изменился состав пищеварительных бактерий – он стал менее разнообразным. В итоге снизился риск ожирения и диабета, но возрос риск болезни Крона (воспаление пищеварительной системы).

Получив результаты эксперимента, братья решили, что разнообразят свой режим питания. Они будут устраивать себе «веганские» дни, а также начнут питаться мясом более высокого качества.

Кстати, если вы думаете, что у веганов однообразное меню, то мы можем с этим поспорить.

Вот 13 блюд и напитков, от которых вряд ли кто-то бы отказался (здесь подробнее).

Люди в материале: Хьюго Тёрнер, Росс Тёрнер, Hugo Turner, Ross Turner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братья-близнецы захотели выяснить, есть ли разница между веганством и всеядностью. Для этого парни провели специальный эксперимент. Как сообщает Men’s Health, 32-летние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 02.06.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика