Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат

Источник материала: СТВ

Братья-близнецы захотели выяснить, есть ли разница между веганством и всеядностью. Для этого парни провели специальный эксперимент.

Как сообщает Men’s Health, 32-летние Хьюго и Росс Тёрнеры – известные британские близнецы, которые живут в Эксетере. Братья любят путешествовать, а также сотрудничают с учёными, чтобы изучать, как на их тела влияют нагрузки.

Мужчины ведут практический одинаковый образ жизни: питаются одинаково, вместе ходят в спортзал, вместе проводят время. Всё это подтолкнуло их к мысли, что они – идеальные кандидаты для поиска ответа на вопрос, который волнует веганов и мясоедов.



Фото: instagram.com/theturnertwiins

Тёрнеры пошли к учёным и предложили им эксперимент. С января по март один из генетически идентичных братьев должен был забыть о мясе и другой пище, которую запрещает веганство. Сразу оговорилось, что количество калорий в еде близнецов будет одинаковым. Во всём остальном «вегану» следовало придерживаться обычных привычек. Его роль взял на себя Хьюго.



Фото: instagram.com/theturnertwiins

Британцы проверяли себя на выносливость в тренажёрном зале по 5-6 раз в неделю. Росс в начале эксперимента весил 83 кг с 13% жира. К концу эксперимента он добрал массу до 85 кг с 15% жира. Уровень холестерина остался прежним – 6,5 ммоль/л.

Хьюго до начала эксперимента тоже весил 83 кг с 13% жира. Через месяц он похудел на 4 кг, но в марте почти вернул свой привычный вес – 82 кг и 12% жира. В то же время уровень холестерина мужчины снизился с 5,9 ммоль/л до 4,9.



Фото: instagram.com/theturnertwiins

Росс по утрам чувствовал себя голодным, а в тренажёрном зале испытывал то взрыв энергии, то её спад. Несмотря на это, мужчина, став весить на 2,8 кг больше, набрал 4 кг мышечной массы. Хьюго чувствовал себя стабильно хорошо, у него не было энергетических спадов, поэтому он тренировался без проблем. Мужчина отметил, что ему стало легче сосредотачиваться, и в целом он стал бодрее.



Фото: instagram.com/theturnertwiins

Как уточняет Insider, у Хьюго произошли ещё некоторые изменения. Например, у него почти пропал интерес к девушкам. Также у мужчины изменился состав пищеварительных бактерий – он стал менее разнообразным. В итоге снизился риск ожирения и диабета, но возрос риск болезни Крона (воспаление пищеварительной системы).

Получив результаты эксперимента, братья решили, что разнообразят свой режим питания. Они будут устраивать себе «веганские» дни, а также начнут питаться мясом более высокого качества.

Кстати, если вы думаете, что у веганов однообразное меню, то мы можем с этим поспорить.