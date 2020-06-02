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Новости экономики за 02.06.2020

02.06.2020 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие нарушения чаще всего встречаются в объектах розничной торговли? Какое государственное предприятие первым разместило свои акции на валютно-фондовой бирже? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ 15 ЛЕТ

Белорусской универсальной товарной бирже 15 лет! 2 июня 2005 года состоялись первые торги, в ходе которых польская компания приобрела крупную партию древесины. С тех пор совершено больше 3 миллионов сделок на общую сумму порядка 50 миллиардов рублей.

Новости экономики за 02.06.2020

Наиболее востребованными товарами стали лесо- и пиломатериалы, изделия из черных металлов и молочная продукция. Сегодня на бирже аккредитованы около 24 тысяч компаний, в том числе почти 5 000 нерезидентов, представляющих 63 страны мира. Все торги проводятся в электронной форме по пяти товарным секциям: металло- лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские, а также перспективные биржевые товары.

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Специалисты подсчитали, что за 15 лет благодаря рыночному механизму отечественные компании получили не менее 3 миллиардов рублей дополнительной выручки.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Какие нарушения чаще всего встречаются в объектах розничной торговли? Какое государственное предприятие первым разместило свои акции на...
 
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