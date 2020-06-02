Это стоит посмотреть: Лебедько интервьюирует Цепкало

Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько спросил у Валерия Цепкало, как кандидат собирается отвечать на угрозы Лукашенко, почему подписался за регистрацию Светланы Тихановской, знает ли, чем пахнет Окрестино и есть ли у него план по защите голосов избирателей.



