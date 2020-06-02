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Это стоит посмотреть: Лебедько интервьюирует Цепкало

03.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два бывших члена команды Александра Лукашенко образца 1994 года в преддверие президентских выборов обсудили своего бывшего патрона.

Это стоит посмотреть: Лебедько интервьюирует Цепкало
Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько спросил у Валерия Цепкало, как кандидат собирается отвечать на угрозы Лукашенко, почему подписался за регистрацию Светланы Тихановской, знает ли, чем пахнет Окрестино и есть ли у него план по защите голосов избирателей. 
 
 
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Два бывших члена команды Александра Лукашенко образца 1994 года в преддверие президентских выборов обсудили своего бывшего патрона.
 
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